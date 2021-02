Janine (43): ’Kinderen, ik heb ze nooit gewild’

Ik heb ze nooit gewild. Hoewel ik er natuurlijk lang en breed over nagedacht heb. Want het ’hoort’ en het ’wordt verwacht’. Ondanks dat ideaalplaatje ben ik er niet aan begonnen. En dat ga ik ook niet meer doen nu ik de 40 ruimschoots gepasseerd ben.

Natuurlijk heb ik het ideaalplaatje wel eens proberen te visualiseren. En in mijn jongere jaren kon ik het nog enigszins een beetje voor me zien, maar het trok me niet. Het idee van moeder-zijn past niet bij me. Toen niet en nu niet. Want naarmate de jaren verstreken is dat gevoel steeds sterker geworden.

Toch is dat lastig. Want er werd me, zeker in mijn dertiger jaren met een vaste relatie, te pas en te onpas gevraagd naar kinderen. Of ik ze nog niet had en of ik ze niet wilde. Behoorlijk ongepast als je het mij vraagt, want wat als het niet lukt? Met mijn stellige ’alsjeblieft niet’ was de vraag ook duidelijk beantwoord, maar er zijn genoeg mensen bij wie dat niet het geval is en hierdoor elke keer aan hun kinderwens herinnerd worden.

Egoïstisch

Bewust niet kiezen voor kinderen wordt vaak als egoïstisch gezien. Persoonlijk vind ik dat onzin. Want het wél krijgen van kinderen is dan net zo egoïstisch. Je doet het beide voor jezelf. Niet dat iedereen daar goed over nadenkt: kinderen verwekken is (in veel gevallen) makkelijk, maar daarna kun je niet meer terug.

Een ander vooroordeel is dat men denkt dat ik een hekel heb aan kinderen. Ook dat is natuurlijk onzin. Dat ik ze niet zelf wil, wil niet zeggen dat ik ze niet leuk vind. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik niet alle kinderen leuk vind, maar daar sta ik vast niet alleen in. En mij doe je absoluut geen plezier met een kinderverjaardag vol met schreeuwende kinderen, maar ik denk dat veel ouders dat ook goed kunnen begrijpen.

Ik denk dat de keus om geen kinderen te krijgen misschien nog wel doordachter is dan de keus om ze wel te krijgen, juist omdat dit laatste vaak in de lijn der verwachting ligt. De vraag of ik het zeker wist, heeft echt wel een aantal keer door mijn hoofd gespeeld. Des te fijner was het dat vriendinnen kinderen kregen. Zo kon ik vanaf een afstandje meekijken hoe het eraan toeging.

Niet spontaan

En hoe meer ik daarvan meekreeg, des te meer het me tegenstond. Een vast ritme, een school die bepaalt wanneer je op reis mag, avonden thuisblijven, niet spontaan meer uit eten, weinig tijd om samen dingen te ondernemen. Om maar niet te spreken over de aandacht die ze vragen, de zorgen en het geld dat ze kosten. Al die argumenten sterkten mij in mijn gevoel. Het ging gewoon niet gebeuren. Gelukkig staat lief daar hetzelfde in.

En dus houden wij geld en tijd over. Doen we waar we zin in hebben. Hebben we geen slapeloze nachten en hebben we alleen verantwoording aan onszelf af te leggen. Het geeft een boel vrijheid. En mocht je als ouder weleens terugverlangen naar die tijd zonder kinderen, dan ben ik de eerste die zal zeggen: ’je krijgt er zoveel voor terug’.

Meer van Janine kun je vinden op haar blog Kleinigheidjes.