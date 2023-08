’Ik stal de BBQ van mijn buren uit hun tuin’

„Ik gun ieder z’n pleziertje, maar er zijn grenzen. Vooral geurgrenzen. Ik heb hartstikke leuke buren, maar in de lente en zomer kan ik ze wel wat aandoen. Als het ook maar even kan, steken ze de barbecue aan en ik kan er vervolgens van meegenieten. Want de wind staat meestal mijn kant op en dan krijg ik dus eerst de geur van spiritus of zo te verduren, daarna komt de rook en daarna de geur van verbrand vlees. Dan moet ik dus alle ramen en deuren sluiten, omdat het anders binnen vreselijk stinkt.

Last van

In het begin dacht ik: joh, doe niet zo moeilijk, laat ze er lekker van genieten. We hebben allemaal wel iets waar je je als buur aan kunt storen. Zij zullen vast weleens denken: wat heeft de buurvrouw een verwilderde tuin. Of misschien houden ze niet van honden, ik heb er twee.

Maar die van mij blaffen amper en ik ruim altijd hun poep op, dus van mij kunnen ze eigenlijk geen last hebben. Ik probeer ook altijd aan anderen te denken. Dat kan ik van mijn buren niet zeggen. Die doen gewoon wat ze willen. Ondanks dat ik na lang aarzelen toch maar eens heb aangegeven dat ik er best veel last van heb.

Ze zeiden dat ze het vervelend voor me vonden en dat ze er rekening mee zouden houden. Maar dat doen ze dus niet. Ja, ze zeggen nu van tevoren dat ze gaan barbecuen. Alsof ik daar wat mee opschiet. Verwachten ze soms dat ik dan binnen ga zitten? Ik had gehoopt dat ze dat rotding wat minder vaak zouden aansteken, maar nee hoor, ze stoken er niks minder om.

Gestolen

Op een gegeven moment was ik het zo zat, dat ik in een rebelse bui via de achterpoort hun barbecue uit de tuin heb weggenomen. Het was zo’n ding op wieltjes, dus dat ging vrij makkelijk. Ik wist dat ze die avond niet thuis waren, ik had een paar wijntjes op en voelde me overmoedig. Dus ik die tuin in en rollen maar. Zo mijn schuur in. Toen vond ik het een geweldig idee, net goed, ze hadden erom gevraagd.

De volgende morgen dacht ik er anders over. Ik had spijt van mijn actie, maar durfde ’m niet terug te brengen. Ik schaamde me rot. Helemaal toen ik ze in de tuin hoorde praten nadat ze de diefstal hadden ontdekt. Ze konden het eerst niet geloven, wilden zelfs de politie bellen, maar zagen er uiteindelijk maar van af omdat het toch niks zou uithalen.

Ik hoorde hun zoon zeggen dat bij een vriend van hem ook een barbecue was gestolen. Ondertussen zweette ik peentjes. Was als de dood dat ze alsnog de politie zouden bellen. Ik kon mezelf wel voor m’n kop slaan, waarom had ik in vredesnaam zoiets stoms gedaan?

Voor niets

En het was ook nog eens voor niets. Diezelfde dag nog zag ik hoe ze een splinternieuwe barbecue de tuin in droegen. Maar dan zo’n buitenkeuken, echt een heel apparaat. Dus nu ben ik nog verder van huis, want hiermee kunnen ze elke dag buiten koken. De buurman zag me kijken en glunderde: ’Ja, een nieuwe.’ Binnenkort zou hij een overkapping maken, zodat ze ook in de herfst en winter buiten konden koken.

Ik keek blijkbaar een beetje moeilijk, waarop hij me uitnodigde om die avond te komen eten. Daar heb ik vriendelijk voor bedankt. Ik voelde me al schuldig genoeg!”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

