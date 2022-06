Jonge mantelzorgers: ’Sinds mijn 13e houd ik het huishouden draaiende’

Premium Columns & Opinie

’Je ‘deel van een maatschappij voelen’ is ongelooflijk ouderwets’

Wat een ouderwets woord, trouw! Wie is er tegenwoordig nog trouw, eigenlijk? Iets minder dan de helft van de huwelijken strandt. Des te vreemder dat een trouwfeest tegenwoordig soms drie dagen duurt en in het buitenland wordt gevierd. Als het trouwfeest voorbij is, is het huwelijk al bijna over.