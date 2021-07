Zijn ouders verantwoordelijk voor het geweld onder jongeren?

Afgelopen maandag werd de 14-jarige Frédérique in elkaar geslagen nadat zij geen antwoord wilde geven op de vraag of zij een jongen of een meisje is. Inmiddels is er een verdachte aangehouden die pas 14 jaar oud is. Ook op Mallorca waren het Nederlandse jongeren, inmiddels bekend als de ‘kopschoppers’, die met veel geweld voorbijgangers aanvielen. Daarbij overleed de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen.

Negatieve trend

Volgens deze wijkagent op Instagram is er een negatieve trend te zien: openlijk geweld, met name ‘s nachts en onder jongeren heeft, letsel, overlast en vernielingen tot gevolg.

Verantwoordelijkheid van de ouders?

Hoe komt het dat we steeds vaker horen dat jongeren in staat zijn tot ernstige gewelddadige acties? Heeft het met de aanwezigheid van sociale media te maken? Zou het stoer zijn om te filmen dat je iemand een klap geeft? Of spelen alcohol en drugs een rol in het misdadige gedrag van jongeren?

De wijkagent benoemt dat jongeren in coronatijd wellicht weinig vertier hebben, maar hij vindt dit geen vrijbrief voor misdadig gedrag. Daarnaast hoopt hij dat ouders het geweld onder jongeren bespreekbaar maken met hun kinderen.

Maar in hoeverre is het gewelddadige gedrag van jongeren de verantwoordelijkheid van de ouders? Een kind wordt (in ieder geval voor een gedeelte) gevormd door de omgeving. Worden sommige jongeren te veel vrijgelaten en missen zij grenzen die gesteld zouden moeten worden door ouders? Of is het ontspoorde gedrag van jongeren alleen en volledig te wijten aan hen zelf?

Praat mee

Vind jij dat de ouders van ontspoorde jongeren verantwoordelijk zijn voor het geweld? Of ligt de schuld bij de jongeren zelf? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!