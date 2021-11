Hoe moeten docenten omgaan met ouders die zich niet aan de nieuwe regels houden?

In het artikel in De Telegraaf is te lezen dat de regels voor scholen zijn aangescherpt. Kinderen vanaf groep 6 moeten een mondkapje dragen als ze zich verplaatsen. Daarnaast moeten leerlingen jonger dan 12 jaar bij milde klachten, zoals een loopneus, thuisblijven.

Bij de vorige maatregelen moesten leerlingen alleen thuisblijven wanneer ze last hadden van hoesten of koorts. Naast de nieuwe maatregelen worden ook looproutes en het spreiden van groepen tijdens pauzes geadviseerd. Bovendien geldt het advies dat kinderen vanaf groep 6 en hun docenten tweemaal per week een zelftest doen.

Noodzaak

Sommige ouders zijn het niet eens met de nieuwe maatregelen. Ze willen bijvoorbeeld niet dat hun kinderen mondkapjes dragen; maar dan mogen zij de school niet in. Ze vinden dat kinderen buiten de maatregelen gehouden moeten worden.

Ook zien niet alle ouders de noodzaak om hun kinderen thuis te houden wanneer ze last hebben van een snottebel. Hoe ga je hier als docent mee om? Leerkrachten hebben niet om deze regels gevraagd, maar hebben wel een controlerende functie.

Gevaar

Kinderen die zich niet aan de maatregelen houden, vergroten de kans op besmettingen. Hierdoor zijn ze niet alleen een gevaar voor andere kinderen en voor de docent, maar ook voor de families van iedereen die ze kunnen aansteken. Juist op scholen zijn coronabesmettingen de afgelopen maand een probleem, schrijft De Telegraaf in een ander artikel.

Leerkrachten staan voor een dilemma: kinderen uit je eigen klas wegsturen met het risico op een leerachterstand, of ze laten zitten om een conflict met hun ouders te voorkomen, maar met de kans op andere risico’s.

Reacties

Op Twitter zijn genoeg reacties te vinden op de basisschoolmaatregelen die deze week ingaan. Twitteraar Annelies wil niet dat haar zoon verplicht wordt een mondkapje te dragen op school.

Els staat hier lijnrecht tegenover. Zij vindt dat leerkrachten juist nu de leerlingen uitleg moeten geven over het coronavirus.

Tot slot is twitteraar Julia van mening dat docenten het virus serieuzer hadden moeten nemen.

Praat mee

