Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Mariska kan niet meer zonder porno: ’Onderdeel van mijn seksleven’

Kopieer naar clipboard

’Sinds een paar jaar heb ik, zoals ik het noem, een lichte pornoverslaving.’ Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Mariska (47). Ze kijkt dagelijks porno en merkt dat haar „eisen” op seksgebied steeds extremer worden. ’Het kan me niet ruig en gek genoeg. Mijn standaard ligt heel hoog door wat ik online allemaal bekijk.’