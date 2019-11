Judith heeft tinnitus: Een week zat ik in spanning

Bos

„Rond mijn zeventiende liep ik met mijn toenmalige vriendje in een bos. Na een poosje zei hij: ’Wat is het hier lekker stil he?’ ’Nou ja, het is natuurlijk nooit helemaal stil’ antwoordde ik. ’Er is altijd geluid’. Hij keek me aan. ’Bij mij niet hoor’, zei hij verbaasd.

Zijn antwoord zette me aan het denken. Ik besloot aan mijn huisarts te vragen of mijn gehoor wel helemaal normaal was. Zij dacht aan tinnitus en stuurde me door naar de KNO-arts. Voor de zekerheid kreeg ik een MRI-scan, om een hersentumor uit te sluiten. Doodeng natuurlijk, vooral omdat op de eerste beelden een vlekje werd gezien. Ik moest naar een neuroloog voor een tweede scan. Een week zat ik in spanning, maar op de tweede scan was gelukkig niets te zien.”

Drilboor

„Voor verder onderzoek werd ik naar het audiologisch centrum verwezen. Daar moest ik een gehoortest doen om een gehoorbeschadiging uit te sluiten. Als dat zo was geweest, was het misschien een fantoomgeluid geweest. Zoiets komt bijvoorbeeld voor bij mensen die in de bouw hebben gewerkt, met een drilboor bijvoorbeeld. Uit de test bleek echter dat mijn gehoor bovengemiddeld goed was.

Tinnitus betekent letterlijk ‘oorsuizen’, maar naar mijn idee komt het vanuit mijn hérsenen: ik hoor de geluiden niet alleen, ik voel ze ook. Een hele zuivere, hoge toon, zoals een remmende trein. Daarnaast is er een andere hoge toon met een ruis, en als ik in bed lig komt daar een lage bromtoon bij. Soms hoor ik ook een geluid dat je kunt vergelijken met het rammelen van een kratje bier. En als ik moe ben, hoor ik nog mijn hartslag resoneren.”

Ontkenning

„Ik heb nu wel geaccepteerd dat ik voortdurend geluiden in mijn hoofd heb, maar daar ging een periode van ontkenning aan vooraf. Ik deed mee met allerlei activiteiten met vrienden en ging elke dag op pad.

Ik overvroeg mezelf en daar kreeg ik de rekening voor gepresenteerd: in die periode kwam ineens die hartslag in mijn oor, een duidelijk signaal dat ik teveel van mezelf vroeg. Vervolgens werd ik me steeds meer bewust van het feit dat echt alles geluid maakt en dat dat invloed heeft op hoe heftig ik mijn tinnitus ervaar.”

Arbeidsongeschikt

„Sommige hoge vrouwenstemmen bijvoorbeeld. Die zitten te dicht bij de frequenties in mijn hoofd. Het kost me veel moeite daarnaar te luisteren. En er iets van zeggen is ook weer zoiets. Want: ’Ik verdraag je stem niet, kun je iets lager praten?’ klinkt natuurlijk ook niet zo aardig.

Ik heb geaccepteerd dat ik er niet altijd iets aan kan doen. Dat is het leven met tinnitus. Ik wil niet in een sociaal isolement komen en vind mezelf nog lang niet arbeidsongeschikt. Daarom bijt ik zoveel mogelijk op mijn tanden. Ik kan niet altijd alles afzeggen of ontwijken. Als ik dat ga doen, zit ik thuis. Alleen. Met mijn geluiden. Dat is toch ook geen oplossing?”

Afzeggen

„Wanneer ik ga slapen weet ik niet hoe de volgende dag zal zijn. Heb ik veel last? Weinig? Daardoor ontkom ik er niet aan afspraken soms toch op het nippertje af te zeggen. Niet iedereen begrijpt dat. De mensen die het wel begrijpen melden vaak bij een uitnodiging: ’Zie maar of het je lukt’.

Doordat er tegenwoordig in de media meer aandacht voor is, merk ik dat mensen meer durven te vragen. Wat ik dan hoor, hoe dat is, en of er echt niets aan te doen is? Helaas is er op dit moment inderdaad nog niets aan te doen, en moet ik mijn leven rond mijn aandoening plannen.”

Trauma

„De oorzaak is onbekend. Er kunnen verschillende ’triggers’ zijn, maar bij mij is niets lichamelijks gevonden. Soms ontstaat het door een hard geluid of een trauma. Ik probeer er ook niet aan te denken dat het misschien erger kan worden, ik heb er toch geen invloed op. En mocht dat zo zijn, dan vind ik wel weer een manier om daar ook mee om te gaan. Als je maar één arm hebt, dan leer je daar uiteindelijk ook mee leven.

Een andere optie is er niet. Ik leef al zo lang met tinnitus. Ik lees alles over onderzoeken en veel mensen sturen informatie door. Maar ik hang nog steeds het standpunt aan: ’Ik wil geen proefkonijn zijn’. Ik wacht liever op iets dat zeker effect heeft. Waarom? Omdat ik alleen wil weten wat stilte is, als ik zeker weet dat het stil blíjft.”

