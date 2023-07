Bescherm jij jezelf voldoende in de zon? ’Insmeren vind ik niet nodig’

Het gevoel van zon op je huid is heerlijk, maar gezond is het helaas niet. Om mensen bewust te maken van het gevaar van huidkanker, is vandaag uitgeroepen tot Blijf Uit De Zon Dag. Maar doen we dat ook? En nemen we voldoende voorzorgsmaatregelen als we er ’s zomers op uitgaan? We vroegen het op een warme dag op het strand.

’Deze hoed draag ik wel ter bescherming.’ Ⓒ Amaury Miller