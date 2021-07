Ellen (50) heeft hersenletsel door scooterongeluk op Bali: ’Ik heb levenslang’

Ellen: “Ik ben geboren om de wereld te verzorgen en te motiveren.” Ⓒ Eigen beeld

In augustus 2019 spraken we Ellen Léautaud. In 2014 kreeg zij een heftig scooterongeluk op Bali, waardoor ze blijvend hersenletsel heeft opgelopen. Na een intensief revalidatieproces leerde zij weer lopen en praten, tot verbazing van de dokters. We vroegen ons af hoe zij op dit moment kleur geeft aan haar leven. Daarom belden we haar opnieuw om te vragen hoe het nu met haar gaat. Je leest de update onderaan in dit artikel.