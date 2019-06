Carola heeft spijt van haar kinderen: Ik voel me geremd

De Israëlische sociologe Orna Donath schreef in 2017 een boek over vrouwen die liever geen kind(eren) hadden gekregen en dat kwam haar op heftige reacties te staan. Het is duidelijk geen onderwerp waarover vrouwen makkelijk praten al komt het vaker voor dan je denkt. Carola* (47) is zo'n moeder. Ze heeft twee kinderen, Nienke* (14) en Thomas* (13) maar zou haar leven heel anders hebben ingericht als ze het opnieuw kon doen; zonder kinderen namelijk.