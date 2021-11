Coaches te kakken gezet: ’Het is een intens lege luchtbel’

Narcisme

„Het is me al jarenlang een doorn in het oog, de wildgroei aan coaches en dan met name coaches die maar wat aanrommelen zonder enige vorm van opleiding, hooguit een enorme dosis narcisme en zelfoverschatting. Je hoeft tegenwoordig maar iets aan levenservaring te hebben; je hebt bijvoorbeeld (ik noem maar wat) een kind op de wereld gezet en je doopt jezelf om tot zwangerschaps- of bevallingscoach of moedercoach, want blijkbaar hebben anderen bij álles een bemoedigende schouderklop en begeleiding nodig.”

Mompreneur

„De inhoud van je coachprogramma doet er verder niet toe als JIJ er maar in gelooft en het brengt als de waarheid. Je neemt wat kekke filmpjes vol zelfverzonnen- of tegeltjeswijsheden erin verwerkt op en hoppa, even langs de KvK om je gebakken lucht officieel te maken en je bent ondernemer. Of nee: mompreneur, waarin het woord mommy en entrepreneur op ludieke wijze zijn samengevoegd, want jij bent zó’n creatieve, maar ook wel een beetje gekke vrouw.”

Female energy

„Het is allemaal één grote dekmantel voor het feit dat je echt werken en geld verdienen aan je vent over laat en veel liever met je sisters/soulmates (lees: andere coaches) wijn of kruidenthee drinkt in een hip veganistisch tentje in de stad wat het dan weer héél goed doet in je Insta Stories (work, work, work!), maar ach: die hele financiële onafhankelijkheid zal jou toch gestolen worden. Jij gaat niet scheiden, nooit. Jij powervrouw-to-the-max staat helemaal stijf van de positive vibes en female energy – wat dat ook inhoudt.”

Kwakzalverij

„Het is een holle, intens lege luchtbel, meer niet. Een half uurtje scrollen door Instagram levert je een keur aan buiten zichzelf tredende gekkies op. Vrouwen vooral, maar ook mannen begeven zich meer en meer op dit hellend vlak van hulpverlening (lees: kwakzalverij). Waar je vroeger nog wel eens een opbeurende tip kreeg van je (schoon)moeder, staat nu een of andere dame uit Putten je al dansend in haar woonkamer te wijzen op het feit dat jij je geluk meer moet leren manifesteren.”

Oplichterij

„Daar zit je dan, met je winterdip in je joggingbroek tussen de broodkorsten van je drie kinderen naar haar opgeruimde smile van oor tot oor te kijken. Voor je het weet abonneer je je in een vlaag van verstandsverbijstering op haar online pulp en met een beetje pech maak je à €90 per uur een afspraak met je nieuwe lifecoach. Als je je rug niet recht houdt, sta je een maand later onder begeleiding van je leermeesteres in een bos je met al je vrouwelijke krachten jankend je baarmoeder toe te schreeuwen, want die blijk je dus al die jaren te hebben verwaarloosd.”

Next level

„Ik dik het nu misschien een beetje aan, maar scroll vooral even door de coaches die het Insta-account Onpersoonlijke Groei voor je heeft opgesnord en gepubliceerd op hun in de laatste dagen ontplofte account - in vier dagen tijd gingen ze van 0 naar 30.000 volgers. Dan valt bovenstaande omschrijving ineens volledig in het niet. Ik vind het next level madness wat ze brengen. En wat moeten we ermee, behalve er heel hard om lachen? Nou, er vooral je geld niet naartoe brengen. DOE DAT NIET!”

Wijsheidwappies

„Want dat verbaast me van alles misschien nog wel het meest; dat coaches volstrekt onopgeleid schaamteloos misbruik maken (en kunnen maken) van veelal kwetsbare klanten die een probleem hebben waar de GGZ momenteel geen tijd voor heeft. Je zal maar een echt goed opgeleide coach zijn en je staande moeten houden tussen die wijsheidwappies, zoals ik ze graag noem: niet te doen. Dus ja, ik moedig een account als Onpersoonlijke Groei méér dan aan. Laten we die bubbel maar eens doorprikken met z’n allen. Het heeft lang genoeg geduurd.”

Luister ook naar de podcast ’Ongefilterd met Kitty en Elif’ over de gehaaide coaching industrie: