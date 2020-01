Quinta (60): Ja, ik gebruik botox en fillers

Voel jij je leeftijd?

„Dit jaar word ik 60, maar ik voel me forever young. Ik ben eigenlijk niet zo van leeftijden. Volgens mij is het de kunst om je te omringen met mensen van wie je blij wordt, ongeacht de leeftijd. Al is 60 worden natuurlijk wel een dingetje: ronde getallen zijn altijd mijlpalen en ook met dit getal is het weer even slikken. Reden te meer om er een mooi feestje van te maken.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik gebruik botox en fillers, daar doe ik niet moeilijk over. Sterker: het is mijn beroep! Maar injectables mogen de mimiek niet veranderen. Ik adviseer mensen daarom ook graag hoe ze er op een natuurlijke manier frisser kunnen uitzien, zonder een Barbiepop te worden. Want het grootste beautygeheim bestaat uit - hoe cliché ook - de ingrediënten plezier en tevredenheid. Want die straal je uit. Maar een kleine botox check-up kan daarbij zeker helpen.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Eigenlijk vragen mensen niet zo vaak naar mijn leeftijd, behalve op mijn werk. De meesten zijn verrast wanneer ze mijn leeftijd horen. Ik ben zeker met mijn uiterlijk bezig en vind het belangrijk om er vrouwelijk, verzorgd en goed gekleed uit te zien. Zelf heb ik er een sport van gemaakt om de leeftijd van anderen in te schatten.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik denk de kleur van mijn ogen: lichtblauw.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben van het bourgondische soort en geniet enorm van alles. Dus ook van lekker eten. Daarom ’moet’ ik altijd op mijn figuur letten. Het is mijn hele leven al eten en diëten.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ik krijg vaak complimenten over de energie die ik - kennelijk - uitstraal.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Volgens mij ben ik aardig op weg, ook al had ik dit leven vroeger nooit bedacht. Ik was in mijn jeugd onzeker en een heel ander persoon: ik had behoefte aan erkenning en bewondering. Toen was ik dus de hele dag bezig om bij anderen in de smaak te vallen. Gelukkig heb ik die periode achter me kunnen laten. Het geeft een enorme rust en vrijheid om gewoon mezelf te kunnen en mogen zijn!”

Wat houdt je jong?

„Ik houd van glamour. Ik droom graag en het realiseren van die dromen, houdt me jong. Mijn daadkracht is vrij hoog. Dingen verzinnen, organiseren en ook daadwerkelijk doen. Verder werk ik graag met jonge mensen. Zij geven me energie en we leren veel van elkaar.”

Heb je een levensles?

„Blijf lekker dicht bij jezelf. Handel nooit vanuit haat of eerzucht, maar altijd vanuit liefde. En eh…zorg dat je blij en eerlijk naar jezelf in de spiegel kan kijken!”

