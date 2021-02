Ambulancechauffer Annemiek (51): Mijn eigen zoon bleek verongelukt

Premium Tussen de lakens

Minke spreekt af met haar baas: ’Ik stond echt in vuur en vlam’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Minke (41). Ze werkt als officemanager op een advocatenkantoor en heeft daar regelmatig seks met haar baas. „Dat er door corona tegenwoordig bijna nooit meer iemand is, komt ons wel goed uit.”