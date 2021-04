Binnenland

Nederlandse profvoetballer opgepakt in Spanje met vervalst rijbewijs en peperdure Lamborghini

Een 25-jarige Nederlandse profvoetballer is door de Spaanse verkeerspolitie opgepakt terwijl hij met een snelle sportauto over de snelweg racete. De man uit Beilen scheurde ook nog eens met een vervalst rijbewijs in de peperdure Lamborghini rond.