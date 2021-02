’Leerlingen vragen of ik een tienermoeder was’

Voel jij je leeftijd?

„Nee, ik ben daar ook niet zo bewust mee bezig. Waar ik me wel bewust mee bezig houd is het leven zo leuk mogelijk maken voor mij en mijn gezin. We zeggen op veel dingen ja, maar nemen ieder apart van elkaar ook tijd voor onszelf. Ik ben meer dan alleen mijn gezin of mijn werk, bovenal ben ik namelijk gewoon Sarah. Soms hoor ik van andere moeders dat het gezinsleven hen opslorpt en ze geen tijd meer hebben voor zichzelf. Wat een onzin! Je moet jezelf de tijd gunnen, boek die oppas en maak tijd. Heerlijk om soms de boel de boel te laten.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik sluit me elke dag een kwartier op in de badkamer voor me-time. Mijn gezin weet dat ze dan niet op de deur hoeven te kloppen. Ik heb een reinigingsritueel voor mijn gezicht en masseer mezelf voor een betere bloeddoorstroming. Al sinds mijn zestiende smeer ik mijn gezicht dagelijks in met factor 50 om gezichtsveroudering tegen te gaan, maar ik moet zeggen dat ik sowieso gezegend ben met mijn huid. Verder ben ik van mening dat als je iets doet, je het ook goed moet doen: als je wijn drinkt, drink dan goede wijn en geniet bewust.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, ik word altijd jonger geschat. Vooral op mijn werk door leerlingen. Als ik daar vertel dat ik een dochter heb tien dan vragen ze of ik een tienermoeder was. Dat betekent dat ze me zo’n tien jaar jonger inschatten, haha!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn ogen vind ik een godsgeschenk. Ze zijn lekker groot, goed van vorm en makkelijk om op te maken. Eigenlijk ben ik met alles gezegend, want bij mij is alles groot en rond: mijn lippen, borsten en billen. Ik voel me in mijn figuur op en top vrouw.”

Waarmee ben je minder blij?

„Vroeger heb ik me weleens onzeker gevoeld dat ik geen maat 34 heb, maar dat is inmiddels verleden tijd. Ik ben nu juist blij met mijn rondingen. Wat ik wel grappig vind is dat kinderen in hun onschuld mij wijzen op zaken waar ik mezelf minder bewust van was. Zo vroeg mijn dochter laatst of ik in een vorig leven een pinguïn was, omdat mijn voeten zo ver naar buiten staan. En volgens mijn leerlingen is mijn onderkin helemaal hip. Dat is toch hilarisch! Je kunt er beter maar het positieve van inzien.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mensen vinden het bijzonder dat ik goed kan tekenen. Ik moet wel eens grinniken als mensen denken dat je naast je baan nergens anders goed in zou kunnen zijn. Zelf kwam ik er nog niet zo lang geleden achter dat mensen mijn werk mooi vonden. Dat besef kwam toen een stoere boks-vriend ontroerd raakte door mijn tekening voor hem. Sindsdien maak ik tekeningen op aanvraag en verdien ik er zelfs wat geld mee. Het tekenen is een goede uitlaatklep voor me geworden om de werkdag te verwerken. Dit geeft me lucht en ruimte die ik nodig heb en maakt mij een leukere moeder en vrouw.”

Voor Sarah is tekenen een goede mentale uitlaatklep. Ⓒ Eigen foto

Ben je waar je had willen zijn?

„Voor nu zeker, maar het leven is te leuk om je vast te houden aan een ding. Ik ben een echte reiziger, een avonturier. Alhoewel ik tevreden ben met waar ik nu sta, zie ik mezelf over vijf jaar niet meer hetzelfde doen. Dan hoop ik dat ik ben doorgegaan naar een volgend hoofdstuk. Wie weet wat het tekenen nog voor deuren opent…”

Wat houdt je jong?

„Dat ik het leven leuk vind en ik niet zwaarmoedig ben. In al het negatieve probeer ik het mooie in te zien. Zo vind ik het coronavirus verschrikkelijk, maar dat het heeft geleid tot verbinding, zorgzaamheid en betrokkenheid vind ik fantastisch. In mijn werk zie ik bij leerlingen leed en verdriet en daardoor sta ik er meer bij stil dat wij het goed hebben thuis. Zo vind ik het heerlijk om de muziek hard aan te zetten en te dansen met mijn vriend en dochter. We maken graag een feestje van het leven.”

Heb je een levensles?

„Ik heb van mijn schoonmoeder geleerd dat nee zeggen tegen een ander, ja zeggen tegen jezelf is. Dat is voor mij een ommekeer geweest. Zo’n twee jaar geleden was ik namelijk randje burn-out. Ik had toen een baan waarbij kinderleed en onrecht centraal stond. Het werk nam ik mee naar huis en het ging aan me vreten. Ik ondernam steeds minder leuke dingen en was aan het verzuipen in de hectiek. Mijn vriend heeft me toen een spiegel voorgehouden en het werd me duidelijk dat ik niet op mijn plek zat. Ik heb hierdoor geleerd om mezelf niet uit het oog te verliezen. Dat inzicht gun ik iedereen.”

