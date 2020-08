Deel 1: ‘Een relatie met een knul zo jong als mijn zoon? Geen probleem!’

Ken je Eva? Eva is een vrouw die in het verleden niet de beste keuzes maakte als het op mannen aankwam. Na de laatste teleurstellende relatie en het moeten opgeven van haar kinderwens besluit ze dat het helemaal anders moet. Een vaste relatie, nee hoor, daar is ze klaar mee. Dus is Eva aan het daten geslagen. Dit is het Dagboek van Eva, een podcast van VROUW.