„Hier, mama!” riep onze jongste terwijl hij een bonk geverfde klei op tafel liet klappen. „Voor Moederdag!” Mijn vrouw nam het object glunderend in ontvangst. Ze bejubelde het vakmanschap van de kleine man uitvoerig. Ze keek ook even naar mij. „Wat een mooie asbak!” zei ik. „En dat terwijl mama toch al zeker acht jaar niet meer rookt. Of heb ik iets gemist?” Wéér die blik.

Trouble in paradise

„Ik ga even mijn moeder bellen,” zei ze. En daarna ga ik een cadeautje voor haar kopen. „Voor Móederdag.” Dat leek me helemaal prima. „Als je die kabouter even mee kunt nemen, dan kan ik nog even lekker naar de sportschool.” Ik hoorde een heel diepe zucht. En die zucht kon maar één ding betekenen: trouble in paradise.

„Het is Moederdag vandaag, hè?” zei ze. „En voor zover ik het weet, ben jij geen moeder en ik wel. Het is de bedoeling dat wij moeders vandaag een beetje in de watten worden gelegd. Ontbijt op bed. Bosje bloemen. Dat soort dingen. Jij hebt geeneens een kop koffie voor me gezet.” Dat was waar. Ik verontschuldigde me. En legde tegelijkertijd uit dat ik er niks aan kon doen. Ik ben namelijk niet opgevoed met Moederdag. Integendeel.

Feministisch

Mijn moeder was nogal feministisch. Ze zei vroeger altijd tegen ons dat het onzin was. Als mijn zusje en ik met onze zelfgekleide asbakken voor haar neus stonden, kregen we allebei een dikke kus. Daarna zei ze steevast dat het seksistisch was en besloot ze haar betoog met: „Weet je wie Moederdag ook altijd heel belangrijk vond? Adolf Hitler.”

Mijn vrouw geloofde geen snars van het verhaal. „Ik vind dat je een bos bloemen moet kopen en naar je moeder moet gaan. Dat vindt ze heus wel leuk. We gaan wel even met z’n allen.” Aldus geschiedde. We werden met open armen ontvangen. Mijn moeder vroeg waar ze het boeket aan te danken had. „Moederdag,” zei ik, wetend wat komen ging. „Ach, dat had niet gehoeven hoor. Die onzin. Weet je wie Moederdag óók heel belangrijk vond?”