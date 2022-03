Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Leven alsof er geen morgen bestaat, daar word ik dolgelukkig van’

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

„Ondanks al die ogenschijnlijke ’tegenslagen’ leef ik een gelukkig en ontzettend rijk leven.”

Er wordt weleens over haar gedacht dat ze voor het geluk is geboren, maar het is glossy-coördinator Sabine Leenhouts echt niet komen aanwaaien. Ze heeft ook haar portie ellende gehad, maar door gretig leven en toeval toe te laten, maakt ze van elke dag een feestje.