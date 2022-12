Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Maris (28) van Temptation Island: ’Onze relatie kreeg echt een klap’

Door Jill Waas Kopieer naar clipboard

’Als ik naar een festival of uit ging, wilde iedereen alles van me weten.’ Ⓒ Feriet Tunc

Ze hielden ons massaal aan de buis gekluisterd met de reality-programma’s waarin ze te zien waren. Simone, Thea, Maris en Sanne blikken in een interviewreeks in VROUW-magazine met gemengde gevoelens terug op hun liefdesavonturen, waar heel Nederland over sprak. Maris Stapel (28) deed met haar vriend Ivo mee aan Temptation Island: Love or Leave. Hun relatie leek het niet te overleven, maar ze zijn nog samen. Maris werkt in het dagelijks leven als IT-recruiter.