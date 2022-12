Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de Lakens Loes heeft in 2022 geen seks gehad: ’Ik denk dat hij het zich niet realiseert’

„Ik droom erover, over passievol vrijen en klaarkomen in zijn armen.” Ⓒ Getty Images/Image Source

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Loes (47). Ze komt tot de conclusie dat ze in 2022 geen keer seks heeft gehad, ondanks dat ze getrouwd is met de leukste man op aarde. „Eelco is herstellende van een depressie. Het zat er gewoon echt niet in.”