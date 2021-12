Zie jij een langere kerst- en kortere zomervakantie zitten?

Scholen

In de discussierubriek ’Wat u zegt’ van De Telegraaf schrijft Angelique Bosselaar: „Sluiting van de scholen zou kinderen schaden in hun ontwikkeling omdat les op afstand minder goed voor hen is. Simpele oplossing is twee weken langer kerstvakantie en de zomervakantie 2022 met twee weken inkorten. Zo wordt er geen achterstand opgelopen en hoeven leraren geen les op afstand te geven.” Besmettingen op scholen zijn een serieus probleem, meldt De Telegraaf. De scholen twee weken langer sluiten zou deze besmettingen tegen kunnen gaan. Hier staat dan wel tegenover dat de zomervakantie wordt ingekort.

Activiteiten

Winterse activiteiten zoals carnaval kunnen waarschijnlijk niet doorgaan in het nieuwe jaar. Burgemeesters hebben daarom voorgesteld carnaval te verplaatsen naar de zomer, meldt RTL nieuws. Een nieuwjaarsreceptie zou een zomerreceptie kunnen worden, stelt Paul Depla voor, burgemeester van Breda. Het is de vraag of we tradities moeten verplaatsen vanwege corona, of dat we ze in ere moeten houden door alles steevast op dezelfde datum te vieren.

Reacties

Op Twitter wordt door meerdere twitteraars hun mening geuit. Bijvoorbeeld door twitteraar Nienke, die zelf lesgeeft. Zij schrijft dat ze de verkorte zomervakantie prima zou vinden.

Dagmar is voor de verlenging van de kerstvakantie, maar wil niet dat het van de zomer af gaat. Bovendien wil ze dat niet-essentiële plekken zoals pretparken gesloten worden, zodat de besmettingen onder kinderen niet alsnog gaan stijgen.

Tot slot is Nicole van mening dat we vakanties zo moeten laten als ze zijn.

Praat mee

