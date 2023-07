’Ik vind mijn te dikke man onaantrekkelijk’

De vraag

Lieve Miriam

Mijn man is te dik. Ja ik dacht: ik val maar meteen met de deur in huis. Ik ben een vrouw van zevenendertig en ik hou enorm van jouw rubriekje ’Lieve Miriam’ dus ik dacht: Ik stuur mijn vraag gewoon in. Ik hou veel van hem en ik vind hem ook heel erg aantrekkelijk, hij is echt een mooie man om te zien, maar hij wordt zo dik. Goed gereedschap hangt onder een afdakje en hij heeft goed gereedschap. Maar dat afdak? Meid. Niet te doen. Ik wil niet hoeven te grabbelen en graaien om bij zijn zaakje te komen toch? Toen ik hem leerde kennen zag hij er goed uit. Niet compleet afgetraind maar gewoon normaal.

Ik heb er al over geklaagd bij al mijn vriendinnen. Ik weet niet wat dat is onder vrouwen van mijn leeftijd maar blijkbaar vinden zij dat helemaal prima als hun man wat dikker is geworden. Ik heb maar één vriendin die mij begrijpt en zij stelde voor om op zo’n datingapp te gaan voor getrouwde mensen om aan mijn gerief te komen. Andere vriendinnen vinden dat ik zeur. Ik vind hem gewoon niet meer geil zo. Ik ben een stuk jonger en ga dagelijks naar de sportschool waardoor ik strak in mijn velletje zit. Zelf ben ik al jaren aan het lijnen want ik vind het gewoon lekker om heel slank te zijn. Ik begrijp gewoon niet dat iemand zich zo kan laten gaan. Je wil toch de beste mooiste versie van jezelf zijn?

Ik heb hem al verschillende keren laten weten dat ik vind dat hij af moet vallen. Op een lieve manier hoor. Niet dat ik zeg dat hij mij niet meer opwindt zo. Ik heb voorgesteld om samen te gaan trainen. Samen met mij een dieet te volgen. Elke keer leg ik hem uit dat ik vind dat hij wat gezonder moet gaan leven. Maar elke keer is zijn respons: ’Ik werk keihard, ik ben gezond dus wat lul jij nou?’ En ondertussen maar boos op mij worden dat mijn libido zo is afgenomen.

De reden waarom ik dit mail, anoniem, is omdat hij mij pasgeleden liet weten dat ik hulp moest gaan zoeken voor mijn verminderde libido. Dat ik afkeer van hem heb vanwege zijn omvang dringt gewoon niet tot hem door. Hoe maak ik hem duidelijk dat er niets mis is met mij maar met zijn omvang? Liefs.

Het antwoord

Nou Roos dat gaat lekker bij jullie thuis. Jij constant aan het lijnen en sporten en jouw man die zich niets aantrekt van jouw smeekbedes om iets aan zijn gewicht te doen. Blijkbaar hebben jullie beiden wel behoefte aan seks maar lijkt het net alsof jullie een andere taal spreken. Natuurlijk is het belangrijk om gezond te eten en om voldoende te bewegen maar de intrinsieke motivatie om er goed uit te willen zien zou je gezondheid moeten zijn. Niet om indruk te maken op anderen.

Ik heb een beetje de indruk dat jouw man dat lijnen en dat dagelijkse gesport van jou een beetje overdreven vindt. Waarom ik dat denk? Omdat hij zo bot reageert op jouw voorstel om zichzelf een gezondere leefstijl aan te meten. Ik heb echt het idee dat jullie beiden niet tegen elkaar uit durven te spreken wat jullie dwars zit. Dat er veel meer speelt dan dat jullie beiden anders kijken naar wat nou werkelijk belangrijk is voor jullie. En dat jullie het niet hebben van seks gebruiken om wat er werkelijk gaande is niet uitspreken naar elkaar. Misschien werkt hij inderdaad heel erg hard en heeft hij behoefte aan een luisterend oor in plaats van een vrouw die lekker strak in haar velletje zit. Of misschien voel jij je niet gezien in wie jij bent, omdat hij zo hard werkt en denk jij onbewust dat een afgetrainde vrouw voor hem belangrijk is. Het lijkt mij dat jullie twee langzaam maar zeker van elkaar weg aan het drijven zijn. Uit elkaar aan het groeien zijn en het niet hebben van seks gebruiken als wapen om elkaar iets duidelijk te maken.

Naar een relatietherapeut gaan zou een hele goede keuze zijn maar ik begrijp heel goed dat, wanneer je hem dat voorstelt, hij daar afwijzend op zal gaan reageren. Heel veel mannen, en vrouwen, denken dat de gang naar een relatietherapeut het begin inluidt van een echtscheiding, maar dat is niet zo. Jullie twee moeten gaan ontdekken waar die ander behoefte aan heeft zonder elkaar met verwijten rond de oren te slaan. Trek die stoute schoenen aan en vraag hem waar hij behoefte aan heeft in deze fase van jullie relatie. En... luister goed naar zijn antwoord. Liefs, Miriam

