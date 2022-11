Akgüls zoon heeft een handicap en werd gepest: ’Hij zat dagelijks alleen in de aula’

Akgüls zoon Hüseyin heeft verschillende lichamelijke beperkingen, waaronder een hangend ooglid. Hierdoor draagt hij een zonnebril. Ook heeft hij een beperkte handfunctie. Tot vorig jaar zat hij op het speciaal onderwijs en had hij maar weinig vriendjes. „Kinderen uit de buurt kenden elkaar al van het regulier onderwijs, waardoor Hüseyin buiten de boot viel. En aangezien er maar weinig scholen met speciaal onderwijs in Nederland zijn, was hij na het lange reizen te moe om nog buiten te kunnen spelen. Een vriendschap met de buurtgenoten opbouwen was dus enorm lastig, maar ook op het speciaal onderwijs viel het niet mee: de één kwam uit Gouda, de ander uit Rotterdam. Je kan dan niet zomaar na school afspreken.”

Eenzaam

Haar zoon droomde van het regulier onderwijs, want naast dat hij dan ’van lokaal naar lokaal’ mocht, klikte het niet meer met zijn klasgenoten. Dit jaar mocht hij er voor het eerst naartoe. Dat leek in eerste instantie goed te gaan. „Hüseyin vond het geweldig en kwam altijd vrolijk thuis”, vertelt Akgül. „Daar was ik eigenlijk heel verbaasd over, want hij was de enige gehandicapte in de klas. Wanneer komt de klap dat hij zich eenzaam gaat voelen, vroeg ik me steeds af.” Die klap volgde toen ze eens vroeg met wie hij in de pauze zat. „’Niemand’, zei hij. Hij zat dagelijks alleen in de aula of in een leeg lokaal. Hij zei dat hij wel contact met klasgenoten zocht, maar dat de anderen hem niet toelieten. Zij waren al een groepje en daar kwam hij niet tussen. Dat maakte me enorm verdrietig.”

Machteloos

Meer dan tips geven, kon ze niet doen. „Als moeder sta je zo machteloos. Je kunt andere kinderen niet verplichten met hem om te gaan.” Ze vertelde haar zoon dat zijn klasgenoten hem gewoon nog even moesten leren kennen. „Maar toen zei hij dat er ook een andere nieuwe jongen in de klas zat. Daar gingen ze wel mee om en dat snapte hij niet. Hartverscheurend.” Akgül denkt dat haar zoon werd buitengesloten omdat zijn klasgenoten niet wisten hoe ze met hem om moesten gaan. „Dat mijn zoon onderdeel was van de 1 op de 5 kinderen die geen vriendjes heeft, deed me pijn. Ik snap wel dat kinderen misschien niet durven te vragen wat hij heeft, maar hem dan maar vermijden is niet leuk.”

Voor zichzelf opkomen

Daarom zag Akgül maar één oplossing: Hüseyin moest voor zichzelf opkomen. „Anders zou er niets veranderen en de kinderen moesten weten dat hij niet raar is. Dat hij er mag zijn”, vertelt ze. „Ik zei dat hij tegen zijn mentor moest zeggen wat er aan de hand was. Hij mocht toen tegen de klas vertellen hoe hij zich voelde. Hij kan zich namelijk goed verwoorden. Hüseyin begon met: ’Ik snap niet waarom jullie wel met de nieuwe jongen in de klas omgaan en niet met mij’ en sloot af met: ’Ik ben ook normaal’.” Die toespraak had effect. „Hij heeft zich niet lang meer eenzaam gevoeld. Zijn klasgenoten zochten meer toenadering en uiteindelijk heeft hij zelfs vrienden gemaakt. Daar ben ik zo blij mee. Zo zie je maar weer hoeveel onwetendheid kan aanrichten.”

Respect

Inmiddels is Hüseyin ook aangesloten bij een basketbalteam, waar respect voor elkaar hebben centraal staat. „Het is belangrijk om kinderen met een handicap met andere kinderen te laten spelen en sporten. Zo leren ze met elkaar om te gaan”, zegt Akgül. Aannames over kinderen met een handicap moeten daarom van haar de wereld uit. „Er wordt vaak gedacht dat gehandicapte kinderen niet kunnen meedoen met bepaalde activiteiten, daardoor worden sommige kinderen automatisch niet uitgenodigd voor kinderfeestjes. Dat breekt mijn hart. Je kunt een kind prima vragen naar zijn handicap en wat hij wel of niet kan. Vaak is dat niet kwetsend. Het is juist fijn, want door met elkaar te praten weet je zeker dat je niemand buitensluit.”

