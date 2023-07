Kiki (51) ontdekte na de zelfdoding van haar partner dat hij een dubbelleven leidde

Niet alles is wat het lijkt, dat bewijst het verhaal van Kiki Scheepens (51). Na de zelfdoding van haar partner ontdekte ze dat hij een dubbelleven had geleid. Ze schreef er het boek Sextortion over. Kiki is single en heeft een zoon (18).

’Dat hij zei dat hij van mij hield en ondertussen van alles uitvrat achter mijn rug, kon ik niet met elkaar rijmen.’ Ⓒ Dana van Leeuwen