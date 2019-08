‘Af en toe een xtc-pilletje is onderdeel van mij, niet van mijn moederschap’

Linda* (48), moeder van twee jonge kinderen, gebruikt weleens een xtc-pilletje. "Ik heb vroeger nooit drugs gebruikt, maar een paar jaar geleden wilde ik het toch eens proberen. Ik had toen de avond van mijn leven. Ik voelde me zó vrij en ging op in de muziek. Het lukte me om echt alles even los te laten."

Kinderen

"Sindsdien doe ik het af en toe, samen met vriendinnen die ook moeder zijn. Ik zorg altijd dat de kinderen buitenshuis zijn en doe het op een verantwoorde manier. Ik gebruik nooit te veel en doe het nóóit in combinatie met alcohol.

De pillen laat ik eigenlijk niet testen. Dat is wel een gok, maar ik heb al jaren dezelfde persoon die het verzorgt en ik vertrouw diegene wel."

Ik zou er later absoluut met mijn kinderen over praten, want ik geloof in open communicatie over alles. Het mes snijdt aan twee kanten, want misschien is daardoor de drempel lager om het ook te proberen.

Maar ik vind het ’t belangrijkst dat áls ze het zouden doen, dit op een veilige en voorgelichte manier gebeurt."

Geschokt

Ook Sarah* (40), moeder van twee kinderen, gebruikt wel eens xtc en houdt het bij een paar keer per jaar. "Ik zie het bezoeken van feestjes en daarbij soms drugs gebruiken niet als een ondermijning van het moederschap. Het is een deel van mij, niet een deel van mijn 'mama'-kant.

Voor mij is af en toe een pilletje gebruiken net zo normaal als een paar wodka drinken. Het taboe rond drugs is groter, waardoor andere mensen daar soms geschokt op reageren. Ik vind die houding tegenover alcohol niet kloppen. Alcohol kan wél verslavend zijn, terwijl xtc dat niet is."

Kinderen

"Ik zou nóóit drugs gebruiken waar de kinderen bij zijn, maar doe het alleen als ze bij hun vader of een oppas zijn. Als ik het doe, wil ik geen verantwoordelijkheid voor mijn kinderen dragen. Dat is exact dezelfde reden waarom ik ook nooit drink als zij thuis zijn.

Ook de volgende dag zorg ik dat de kinderen het huis uit zijn. Ik vind dat ik dan niet voor 100 procent mama kan zijn, net zoals ik dat niet kan met een kater. Daarnaast zorg ik dat ik het altijd op een verantwoorde manier doe en maar weinig gebruik.

Ook laat ik de pillen áltijd testen, anders weet je niet wat je neemt. Ik zou nooit bewust dat risico willen nemen door het 'zomaar' gebruiken."

Fel tegen

Ellemieke* (37), zelf moeder van twee kinderen, is fel tegen het gebruik van drugs: "Moeder zijn en drugs gebruiken, dat vind ik dus absoluut niet kunnen. In 2014 overleden er drie bezoekers van het Amsterdam Dance Event en één van hen was een 41-jarige vrouw. Zij had een kind in de basisschoolleeftijd, herinner ik me uit berichten in de media.

Op de eerste plaats vind ik het verschrikkelijk dat de vrouw is overleden. Wél vind ik dat zij zich onverantwoordelijk heeft gedragen. Als je een kind thuis hebt zitten, hoor je in mijn ogen risicomijdende keuzes te maken."

Risico

"Aan drugsgebruik zijn nu eenmaal altijd risico's verbonden: geen pil is 100 procent veilig en ieder lichaam reageert anders, je kunt dit van tevoren niet inschatten. Zij dacht dat het wel zou loslopen en heeft haar eigen genot voor het belang van haar kind gesteld. Het gevolg: een jongetje dat zonder moeder opgroeit.

Dat je wil losgaan op een dansfeest, dat begrijp ik wel. Ook dat een pilletje daarbij kan helpen. Maar zodra je kinderen heb, draag je veel verantwoordelijkheid. En dan kun je dus niet vrolijk doorgaan met een pilletje nemen bij het stappen. Stel dat jij nou net die ene persoon bent bij wie het verkeerd afloopt?"

Vergoeilijken

"Ik weet dat veel gebruikers hun eigen gedrag vergoeilijken, bijvoorbeeld door erop te wijzen dat alcohol een veel groter maatschappelijk probleem is. Dat is ook waar: er zijn talloze alcoholverslaafden.

Maar je kunt ook heel matig alcohol drinken, zoals ik zelf doe op een feestje. Dan laat ik het bij één glas, en als ik moet rijden: helemaal niks. De gevolgen van dat ene glas kan ik prima inschatten: daar ga je niet van op je kop staan en je gaat er al helemaal niet van dood.

Ik zou wel gek zijn om risico’s te nemen: mijn taak is mijn kinderen veilig naar volwassenheid begeleiden. Er zijn al zat dingen waar ik geen controle over heb: of ik ziek word of een ongeluk krijg. Maar xtc nemen om eens lekker uit mijn dak te gaan? Dat bewuste risico zou ik nooit nemen!"

*De namen zijn gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Dit artikel heeft eerder op Vrouw.nl gestaan.