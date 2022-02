’Ik stuur mezelf een Valentijnskaart om mijn vriend jaloers te maken’

Mijn vriend heeft gedurende de drie jaar dat we samen zijn nog nooit iets romantisch gedaan, ook niet op Valentijnsdag. Hij denkt vast dat ik daar niet op zit te wachten, maar niets is minder waar...

Ik heb een goede baan en kan mijzelf prima onderhouden. Ik verwacht dan ook echt niet van mijn vriend dat hij altijd de rekening betaalt, of dat hij ’de mannenrol’ op zich neemt. Liever niet zelfs.

Dure cadeaus

Ik hoef geen man die als een hondje achter mij aanloopt en me helemaal inpalmt met dure cadeaus. Als ik een grote aankoop wil doen, doe ik dat veel liever van mijn eigen verdiende centen, dan dat ik het in mijn schoot geworpen krijg.

Niet dat ik bang hoef te zijn dat mijn vriend plots iets moois voor mij koopt, want romantiek komt niet voor in zijn woordenboek. Om even een voorbeeld te geven: de enige bos rozen die ik ooit van mijn vriend kreeg, was een verlepte bos gele rozen van de benzinepomp. Belangrijk detail: ik haat geel. Desondanks heb ik toen mijn mooiste glimlach geforceerd en gekird dat hij een schat is.

Valentijnsdag

Ik heb op Valentijnsdag ook nog nooit iets van hem gekregen. Ik snap het wel, want deze dag is natuurlijk ook gewoon een commerciële grap. Hoe stom is het om op een vastgestelde dag elkaar een cadeau te geven?

Toch smeult diep vanbinnen het verlangen dat hij mij eens verrast. Vorige Valentijnsdag dacht ik heel even dat er iets zou gaan gebeuren. Want ’s avonds zei hij opeens: ’Liefje, ik moet je wat vragen’.

Teleurstelling

Mijn hart maakte een sprongetje en er flitste door mijn hoofd dat hij mij misschien wel ten huwelijk ging vragen. Tot hij vervolgde: ’Ik weet dat we al een krantenabonnement hebben, maar ik zie nu een actie dat de Haagse krant deze maand maar 1 euro is. Zullen we die erbij nemen?’. Nog net op tijd kon ik mijn teleurstelling verbergen.

Als kind was Valentijnsdag juist een van mijn lievelingsdagen. Ik rende op die dag altijd meteen naar de brievenbus. Zelf maakte ik ook fanatiek ieder jaar een knutselwerkje voor de - op dat moment - liefde van mijn leven.

Een kaartje van ene Joris

Tegenwoordig weet ik natuurlijk dat deze dag helemaal niet zo belangrijk is. Toch heb ik dan altijd een gek onderbuikgevoel, zit ik onbewust te wachten op een verrassing. Maar aan mijn vriend toegeven dat ik wél zit te wachten op mooie bloemen of een romantisch etentje bij kaarslicht kan ik niet. Ik zou het niet over mijn lippen kunnen krijgen. Daarom ga ik het dit jaar anders aanpakken: ik ga mezelf een doos dure chocola sturen met een kaartje van ene Joris.

Ik heb de kaart ook al geschreven: Lieve Kim, jouw glimlach heeft mij betoverd. Ik kan niet stoppen met aan jou te denken. Iedere dag zie ik je langslopen en probeer ik contact met je te maken, maar ik durf je maar niet mee uit te vragen. Allermooiste Kim, wil jij mijn Valentijn zijn? X Joris

Schrikken

Ik weet dat het superkinderachtig is, maar ik weet ook zeker dat dit mijn vriend wakkerschudt. Ik zou er in ieder geval wel van schrikken als hij zo’n bericht krijgt van een van zijn collega’s. Je gaat dan meer koesteren wat je normaal voor lief neemt, toch?

Hopelijk is dit dan ook het duwtje in zijn rug om mij soms wel te verwennen. Een Mr. Big zal hij nooit worden, maar een móóie bos bloemen moet verdorie toch lukken?