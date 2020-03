Daghoroscoop 7 maart

VANDAAG JARIG

U kunt dit jaar leren om in financieel opzicht minder bang te zijn en meer moed te verzamelen. Zelfs als u een keer verkeerd gokt, hebt u toch gewonnen doordat u uw angst overwon. Dat is vooral van belang vanaf 28 juni. U kunt een financiële piek bereiken en krijgen wat u toekomt.

ZONDAG JARIG

Hoewel het niet verkeerd is om snel tot een financieel besluit te komen – het scheelt veel tijd – moet u in het najaar op uw hoede zijn en terughoudend. Een situatie kan dan te onoverzichtelijk zijn om er in te duiken. Kalm aan dus en let vooral op details, zoals de juiste data en handtekeningen.

RAM

Maak er het beste van als u moet werken. Zakelijke en carrièrekwesties zullen succesvol verlopen. Blijf niet het hele weekend thuis; doe actief uw best om uw ambities te realiseren. De wereld staat niet stil omdat het weekend is.

STIER

Belangrijke documenten tekenen, een contract overeenkomen, of een zakelijk besluit nemen zou zonder problemen moeten verlopen. Zorg ervoor dat uw financiële en administratieve zaken goed en overzichtelijk geregeld zijn.

TWEELINGEN

Liever dan uw energie in huishoudelijke taken te steken zult u zich willen inspannen voor een team. Geef uw vertrouwen niet blind in handen van iemand die dat niet waard is. Werk samen maar blijf stevig in uw schoenen staan.

KREEFT

Roep professionele hulp in als dat nodig is vanwege een verandering in uw leefstijl. Als u bereid bent ervoor te werken kan een personal trainer u weer in de oude staat brengen. Een juridische kwestie kan meer research vereisen.

LEEUW

Een klein ongemak kan grote vormen aannemen als u geen actie onderneemt en de waarschuwingstekens negeert. Met gebrek aan eetlust en sloomheid valt goed te leven maar het zal uw uiterlijk en conditie niet ten goede komen.

MAAGD

Alledaagse klussen kunnen u irriteren dus doe wat gedaan moet worden en laat de rest liggen voor een andere dag. Steek uw energie in een samenzijn met vrienden, sport of vrijetijdsactiviteiten. Een kind kan u met trots vervullen.

WEEGSCHAAL

Misschien kunt u het weekend het beste thuis doorbrengen met het herstellen van al die kleine ergerlijk dingen. Wees goed voorbereid als u gasten krijgt, of dat nu een formeel samenzijn is of onverwacht bezoek.

SCHORPIOEN

Het weekend kan minder regulier dan anders verlopen, maar niet onaangenaam. Beoordeel uzelf niet te streng. U bent zeer goed in hetgeen u doet en hebt dan ook geen reden te piekeren over uw prestaties.

BOOGSCHUTETR

Geld verdienen en uitgeven kan aan u appelleren en dat is een recept om uw geld snel in rook te zien opgaan. Er op rekenen dat het geluk u in staat zal stellen extravagant te leven, is op z’n minst onrealistisch.

STEENBOK

Laat geen misbruik maken van uw vriendelijke natuur en herinner al uw huisgenoten eraan dat zij hun taken vervullen voor zij het huis verlaten. Zo niet dan bent u opgescheept met hun klussen. Maak u niet te moe en ontspan.

WATERMAN

Als u over veel vrije tijd beschikt kunt u dit weekend lekker lanterfanten. Even met alles stoppen zorgt voor herstel van de noodzakelijke balans die onmisbaar is voor uw welbevinden. Toon u betrokken bij een goede zaak.

VISSEN

Informatie uitwisselen met verstandige mensen is stimulerend als u graag communiceert. Zoek met zorg de juiste opponent en het juiste moment. Maak geen ruzie met mensen die ouder of wijzer zijn; dat is slecht voor uw reputatie.