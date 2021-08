Daghoroscoop 28 augustus - Er lijkt sprake van romantiek, Maagd

VANDAAG JARIG

In je carrière kunnen opzienbarende voorvallen optreden, die op dit moment nog onduidelijk zijn. Jouw gezichtspunten kunnen veranderen, niet van het ene moment op het andere, maar in een proces dat een paar jaar nodig heeft. Neem zaken zoals ze komen en werk aan mentale weerbaarheid.

ZONDAG JARIG

Je hebt qua gezondheid de neiging om kleinigheden uit te vergroten en problemen te zien waar ze niet zijn en aldus een vorm van hypochondrie te ontwikkelen. Aandacht verdienen je ingewanden, enkels en hals. Massage kan spanningen die zich ophopen in de nek wegnemen.

RAM

Je kunt je carrière een stoot in de goede richting geven door te solliciteren naar een functie die vandaag in de krant staat. Ook via familie kunnen kansen worden geboden die jouw toekomstbeeld kunnen veraangenamen.

STIER

Fysieke aantrekkingskracht kan verleidelijk zijn maar kan je ook de kop kosten. Beoordeel mensen niet alleen op hun uiterlijk. Maak eens de balans op van hetgeen je maandelijks verdient en uitgeeft en baseer daarop je budget.

TWEELINGEN

Als je geliefde iets over jouw hoofd heen beslist kan dat bij jou ergernis oproepen. Laat het echter liever op zijn beloop dan er een punt van te maken. Er kan je iets in de schoot vallen dat het antwoord is op een droomwens.

KREEFT

Het zal moeite kosten anderen te enthousiasmeren voor iets wat jij wilt organiseren. Misschien moet je je plannen uitstellen of aanpassen. Rivaliteit onder vrienden kan tot jaloerse scènes leiden en die zijn nergens goed voor.

LEEUW

Je kunt dit weekend wilskrachtiger en openhartiger zijn dan anders en je kunt zelfs strijdlustig overkomen. Iets wat in jouw directe omgeving gebeurt kan je motiveren de straat op te gaan en te protesteren, maar denk eerst even rustig na.

MAAGD

Je kunt zo bezig zijn met allerlei besognes dat je nauwelijks aan jezelf toekomt. Maak je nuttig; focus op verplichtingen en verantwoordelijkheden, blijf flexibel en bereid je aan te passen. Er lijkt ook sprake van romantiek; verzet je niet.

WEEGSCHAAL

Jouw spreekvaardigheid zal een constructieve invloed hebben op relaties en omdat je tevens trouw en serieus bent, zullen deze niet van oppervlakkige aard zijn. Bemoei je echter niet met het geld van andere mensen.

SCHORPIOEN

Misschien moet je vroeger op dan anders omdat er veel op de agenda staat. Naarmate het weekend vordert kalmeert het tempo. Zondag wordt een harmonieuze dag voor gehuwden en een spannende voor vrijgezellen.

BOOGSCHUTTER

Hoewel je pet naar pret kan staan zul je je ervan bewust zijn dat jouw werk aandacht verdient. Doe het laatste en stel jezelf een beloning in het vooruitzicht. Jouw succes zal anderen inspireren. Ga lezingen houden.

STEENBOK

Doordat je sterk bent en je eigen gang gaat kunnen mensen zich in jouw gezelschap niet op hun gemak voelen. Vraag je af wat de reden is als jij je in bepaalde situaties ongemakkelijk voelt. Stel je minder egocentrisch op.

WATERMAN

Wees je ervan bewust dat je op enig moment in je leven afstand zult nemen van jouw huidige vrienden, dus vertrouw ze niet te veel toe. Praat bij voorkeur niet over geld. Doe zondag wat je deze week allemaal hebt uitgesteld.

VISSEN

De kans bestaat dat je moet werken, maar er zal een beloning tegenover staan. Zeg hoe en wanneer je dat goed zult maken als naasten zich teleurgesteld tonen en leg dat vast. Besef dat je wel eens te egoïstisch bent.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!