Marjon Moed: ’Als single word je gediscrimineerd’

„Toen ik op een feestje voor de zoveelste keer de vraag kreeg: ’Waarom heb jij geen relatie?’ besloot ik er een documentaire over te maken. Ik maakte de 4-delige webserie ’Single’ (BNNVARA/3LAB) om een antwoord te vinden op de vraag waarom ik nog single ben en of dat eigenlijk een probleem is. Conclusie na heel veel gesprekken met vrienden, exen, familie en psychologen: als het voor jezelf geen probleem is om single te zijn, is het geen probleem. En toch bleek dat niet helemaal waar. Want als single of alleenstaande loop je tegen een hele hoop dingen aan.

Ik maakte de theatervoorstellingen ’Status’ en ’Tafeltje voor 1’, en een serie video’s ’Alleen is oké’ (RAUM), waar ik onderzoek deed naar wat het betekent om single te zijn in een wereld waar stelletjes (nu nog) de norm zijn. Samen met Stadslab RAUM startte ik de Facebook community ’Alleen is oké’, een platform om alleen zijn te normaliseren. In 2050 is namelijk de helft van alle Nederlanders single.

Ik kwam tot een nieuwe conclusie: als alleenstaande word je op veel gebieden door de overheid en het bedrijfsleven benadeeld en gediscrimineerd. Neem de afvalstofheffing: in Utrecht waar ik woon, betaal je als eenpersoonshuishouden naar verhouding 71% meer dan stelletjes per persoon betalen. Nog zoiets, de erfbelasting. Als je geld nalaat aan een partner, betaalt die partner daar tot €600.000 geen belasting over. Laat je geld na aan een goede vriend, dan betaal je 30-40% belasting zodra het bedrag boven de €2244 uitkomt.

In het bedrijfsleven merk je deze benadeling vooral op het gebied van parnterkorting. Partners krijgen bijvoorbeeld bij de sportschool allebei een aparte pas voor een goedkoper tarief. Wil je een parnterpas delen met een vriend: kan niet. („Ja mevrouw, dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan wil straks iedereen zo’n pas…”)

Hetzelfde geldt voor de ANWB partnerkorting, waar partners korting krijgen, zelfs al hebben ze allebei een eigen auto, maar twee vrienden niet. Singles betalen bij de ANWB tot wel 79,4% meer voor dezelfde service. Om over de positie op de huizenmarkt als alleenstaande nog maar te zwijgen. Wist je dat er op Funda meer huizen van boven een miljoen te koop staan dan van onder de €200.000? En om een huis van €200.000 te kunnen kopen je minimaal €3500 per maand moet verdienen? Succes!

En zo kan ik nog wel even doorgaan over de eenpersoonstoeslag bij hotelkamers, vakantiereizen, maaltijdboxen die tot wel 2,5 x zo duur zijn voor singles, etc. etc. Het is de hoogtste tijd voor verandering! En daarom ben ik de petitie ’Alleen is oké’ gestart. Met deze petitie verzoeken we de Tweede Kamer met klem om aanpassing van de wet- en regelgeving, zodat de overheid en het bedrijfsleven niet meer in staat worden gesteld om alleenstaanden te benadelen en te discrimineren.

Op 1 juni zal ik deze petitie - namens alle 3 miljoen alleenstaanden, mensen die dit ooit zullen worden en allen die solidair met hen zijn – aanbieden aan de meest bekende vrijgezel van Nederland: Mark Rutte. Want de definitieve conclusie zou moeten zijn: Alleen Is oké!

P.S En wat nou als je een relatie krijgt?

Dan nog kan ik hiervoor blijven strijden. Waar het mij om gaat is dat wel allemaal baat hebben bij een samenleving waarbij iedereen gelijk behandeld wordt. En die strijd staat los van mijn relationele status.”