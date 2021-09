Daghoroscoop 29 september - Geniet van deze dag, Vissen

VANDAAG JARIG

Binnen een relatie zal je niets te klagen hebben over de toewijding van jouw partner. Je staat op nummer 1. De focus zal, meer dan in andere jaren, liggen op jouw persoonlijke financiële situatie. Met Venus langdurig in jouw teken zal je bereid zijn je extra in te spannen om elke uitdaging aan te pakken.

RAM

Ga vast aan de slag als je binnenkort of eind dit jaar gasten krijgt. Elk probleem dat zich toevallig voordoet, kan nu snel en efficiënt worden opgelost, zoals verbeteringen in huis of de aanschaf van nieuw meubilair of sanitair.

STIER

Het tempo van activiteiten neemt toe en je zult je best moeten doen om alles bij te houden. Vraag hulp als het je te veel wordt. Uitzendkrachten kunnen het antwoord zijn voor middelgrote werkgevers met een vol orderboek.

TWEELINGEN

Zakendoen gaat je goed af. Velen van jullie zullen tevreden zien dat het banksaldo groeit en dat warme gevoel van financiële zekerheid zal ook je zelfvertrouwen en welbevinden doen toenemen. Probeer je kapitaal te vergroten.

KREEFT

Zorg ervoor dat alles waarvoor je verantwoordelijk bent op orde is. Aanstaande gebeurtenissen kunnen voor instabiliteit zorgen. Als je je degelijk voorbereidt, verloopt alles goed. Verwaarloos intussen je uiterlijk niet.

LEEUW

Geen geschikte dag om op reis te gaan, stel een trip - als dat kan - uit. Ben je onderweg, dan kan je te maken krijgen met vervelend oponthoud of strand je op een vreemde plek. Houd je mobiel bij de hand en koop een boek om te relaxen.

MAAGD

Geld lenen aan vrienden is momenteel geen goed idee. Financiën en vrienden zijn geen gelukkige combinatie. Mocht je desondanks besluiten geld te steken in een zakelijk plan: wees dan duidelijk over hetgeen je in ruil verwacht.

WEEGSCHAAL

Je hebt soms de neiging situaties tot op de bodem te willen analyseren, waardoor ze ingewikkelder worden dan nodig is. Houd zaken zo eenvoudig mogelijk en laat ze geleidelijk verlopen in plaats van ze op de spits te drijven.

SCHORPIOEN

Je kunt door emoties en irritaties te kritisch reageren. Wees je bewust van hetgeen je zegt. Toon empathie ten opzichte van je medemens, ook al heb je het gevoel dat de hele wereld tegen je is. Aanvaard taken waarvoor je ooit bent weggelopen.

BOOGSCHUTTER

Er lijkt sprake van geldproblemen met een gezelschap, club of vereniging. Als je gevraagd wordt de financiële rompslomp op je te nemen, moet je wel zeker weten dat je er tijd voor hebt. Probeer te bemiddelen in een ruzie tussen vrienden.

STEENBOK

Je staat niet bekend om je diplomatieke gaven en het kan dus beter zijn om je kaken op elkaar te houden dan je zegje te doen. Jouw goede naam zal schade oplopen als je alles zegt wat je voor de mond komt, zeker op het werk.

WATERMAN

Kritiek kan je tot nadenken en verandering aanzetten, zeker als deze geuit wordt door iemand die je goedgezind is. Let op je gezondheid; als je fit wilt zijn voor het eind van dit jaar, moet je nu echt beginnen.

VISSEN

Geniet van deze dag waarop alles volgens plan kan verlopen. Niets wijst op obstakels. Druk je uit op elke manier die je goeddunkt. Geef je fantasie de vrije loop; jouw artistieke expressie kan op menigeen indruk maken.

