’Mijn dochter (14) komt steeds meer aan door de lockdown’

door Yara Hooglugt

„Mijn dochter zit tegenwoordig bijna alleen nog maar op haar kamer”, vertelt de bezorgde Imane. „De lockdown heeft zowel fysiek als mentaal een negatief effect op haar. Aangezien alle sportactiviteiten al eeuwen stilliggen, en ze ook weer een lange tijd niet naar school is geweest, beweegt ze helemaal niet meer. Haar sociale contacten zijn opgedroogd en daardoor heb ik een beetje het idee dat ze in een vicieuze cirkel is terechtgekomen. Bij gebrek aan een andere invulling van haar leven, is ze steeds slechter gaan eten en sluit ze zich steeds vaker op.”

„Ik zie daardoor dat ze echt wel behoorlijk aan het aankomen is. Maar ja, zeker omdat ik me ook zorgen maak om haar mentale gezondheid, kijk ik wel uit voordat ik haar daarop aanspreek. Ik wil haar niet ook nog een negatief zelfbeeld aanpraten! En als ik haar ook nog koek en snoep ga ontzeggen, valt ze dan niet helemaal in de put? Toch wil ik niet dat ze blijft hangen in deze ongezonde leefstijl. Hoe pak ik dit aan?”

Structuur overhoop

Verschillende onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat de coronamaatregelen een negatief effect hebben op het gewicht en de leefstijl van veel kinderen, vertelt kinderdiëtist Laura Kool. „Dat lijkt vooral te komen doordat alle structuur in het leven van het kind wegvalt. Dat geldt voor de eetstructuur, maar ook voor de beweegroutine en het slaapwaakritme. Als deze factoren allemaal overhoop liggen, ontstaan nieuwe gewoontes die niet goed zijn voor de gezondheid van het kind.”

Je kunt van een kind niet verwachten dat hij/zij zelf doorheeft dat die gewoontes zo aan het veranderen zijn, vervolgt Kool. „Een kind ziet, zeker in eerste instantie, alleen maar voordelen van de mogelijkheid langer in bed te blijven liggen. En als je je niet meer aan de fruit- en broodpauze hoeft te houden op school, waarom zou je dan niet een koekje pakken in plaats van een appel? Die liggen toch voor het grijpen. Kinderen zijn nog niet in staat om verder te denken en de gevolgen voor de langere termijn te overzien.”

Verkeerde kant op

„Maar hoe langer de lockdown duurt, hoe moeilijker het uiteindelijk wordt om die gewoontes ook weer af te leren. Ik zie dit effect ’in het klein’ vaak in onze praktijk na de zomervakanties. Veel kinderen komen tijdens die zes weken behoorlijk aan en hebben vervolgens moeite om dat weer recht te breien. De coronacrisis duurt inmiddels alweer bijna een jaar, dus het is voor ouders echt zaak om vroegtijdig te signaleren dat het de verkeerde kant op gaat met je kind.”

Anders belonen

„Denk niet dat je er goed aan doet je kind te belonen met koek of snoep: dat is een verkeerde manier van redeneren. Je beloont je kind juist door samen op zoek te gaan naar andere dingen waar hij/zij blij van wordt. Vraag je kind hoe hij/zij zich voelt en waarom hij/zij meer is gaan snoepen. Het is inderdaad, zoals Imane al suggereert, niet verstandig om tegen je kind te zeggen dat het te dik aan het worden is; dat soort bewoordingen moet je nooit gebruiken. Wél kun je het onderwerp ’gezondheid’ in het algemeen prima aansnijden en je kind op het hart drukken dat je het belangrijk vindt dat hij/zij goed voor zichzelf zorgt. Zoek de verbinding op en probeer samen dingen te ondernemen waar je kind een vrolijke snoet van krijgt!”

Help je kind

„Ook al zitten we in lockdown, probeer zo veel mogelijk vast te houden aan een eetstructuur. Las vaste pauzes in die je ook zo veel mogelijk samen doorbrengt, zorg dat er gezonde snacks in huis zijn die makkelijk te pakken zijn en in het zicht liggen en zorg ervoor dat jullie eetmomenten ook zo vaak mogelijk samen plaatsvinden. Let wel: dat gaat hand in hand met bewegen. Een kind moet minstens 1 uur per dag bewegen en jij kunt je kind daar als ouder goed in stimuleren. Zoek bijvoorbeeld naar online laagdrempelige sportlesjes, beweegchallenges op social media of vraag je kind of er misschien een hobby is die bij je kind past, zoals bijvoorbeeld skeeleren. Help je kind een gezonde leefstijl te krijgen of houden!”