’Mijn moeder zei altijd: zorg dat je een eigen inkomen hebt’

„Mijn man en ik werken allebei fulltime. Ik werk 37 uur per week als filiaalmanager bij Kruidvat in Delfzijl en Mehdi werkt 40 uur per week als calculator bij een autoschadebedrijf. We brengen dus samen het brood op de plank. Beide salarissen komen binnen op onze gezamenlijk rekening. Van die rekening worden ook al onze vaste lasten en boodschappen betaald.”

Financieel onafhankelijk

„Ondanks dat Mehdi en ik alles delen en ook gezamenlijk sparen, vind ik het wel erg belangrijk dat ik financieel onafhankelijk ben. Ik vind het belangrijk dat vrouwen financieel onafhankelijk kunnen zijn van wie dan ook. Mijn moeder stopte met werken toen mijn zusje geboren werd en nadat zij en mijn vader scheidden, kwam ze in de bijstand terecht. Zij heeft mij altijd gezegd dat ik moet zorgen dat ik mijn eigen inkomen heb.”

Huishouden

„Het huishouden verloopt bij ons thuis soepel. We communiceren goed over wat er moet gebeuren. Vaak pakken we uit onszelf taken op wanneer we er tijd voor hebben. Op woensdagochtend ga ik het hele huis schoonmaken. Het enige wat ik niet doe is de vuilnisbak legen en de vuilniszakken aan de straat zetten. Dat doet Mehdi. En ik doe op mijn beurt de boodschappen. Voor de rest hebben we geen strenge taakverdeling. Koken doen we meestal ook samen.”

Kinderen

„Wij zijn een samengesteld gezin met zes kinderen. Ik heb een dochter Zara (13) en twee zoons Zahir (6) en Zavi (4). Mijn man heeft twee zoons Daniyal (12) en Damian (8) en een dochter Darya (5). We wonen met mijn kinderen in ons huis. De kinderen van Mehdi zijn er één keer in de twee weken in het weekend en in de vakanties. Daarnaast slapen ze bij ons als hun moeder een nachtdienst heeft en geen oppas heeft kunnen regelen.

Doordat wij allebei fulltime werken, gaan de jongste twee kinderen naar de voor- en naschoolse opvang. Om de week kan mijn man de kinderen naar school brengen en gaan ze alleen naar de naschoolse opvang. Op woensdagmiddag ben ik altijd vrij dus dan komen de kinderen uit school lekker naar huis. Zara zit op de middelbare school en is overdag alleen thuis. Ze heeft nu online les en redt zich prima in haar eentje. Ik probeer haar wel zo veel mogelijk te helpen.

Gelijke verdeling

„Ik ben heel tevreden met hoe het er bij ons thuis aan toe gaat. Ik heb niets te klagen. Wij zijn gelijk aan elkaar. Het is wel enorm druk, maar daarvoor hebben we gedeelde agenda’s op onze telefoon. Als we iets plannen of er moet iets gebeuren, dan zetten we het in die agenda. Zo kunnen we geen dubbele afspraken maken en is het duidelijk wat we moeten doen. Echt een aanrader voor iedereen!”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.