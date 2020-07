’Help, hij wil terug naar zijn vrouw!’

Lieve Sabine, ver voor de ’intelligente lockdown’ leerde ik via een collega een hele leuke man kennen. Ik was namelijk als enige van mijn afdeling uitgenodigd op zijn verjaardag en daar was een aantal vrienden van hem. B was daar één van. We kletsten de hele avond en hij flirtte enorm met me. Toen hij me ’s nachts naar huis wilde brengen hield ik de boot af want hij droeg een trouwring. Maar in de dagen daarop bleef hij berichtjes sturen en wilde afspreken.

Na een week gaf ik toe en toen we elkaar weer zagen sloeg de vlam in de pan. We hadden in een restaurant afgesproken maar hebben het hoofdgerecht niet eens gehaald. We eindigden in mijn bed en hij bleef zelfs slapen. Die week zei hij dat hij zijn vrouw en twee kinderen zou verlaten, hij sliep zelfs om de paar nachten bij me. Maar hij vertelde dat zijn echtgenote zichzelf wat zou aandoen als hij haar zou verlaten, dus al sliep hij zo vaak als het kon bij mij, hij bleef toch nog bij haar.

En toen kwam corona en kon hij het huis niet meer uit. In het begin spraken we stiekem af in de parkeergarage bij een grote supermarkt waar hij altijd heen ging, maar eind april begon hij de boot af te houden. En in juni appte hij zelfs dat hij me liever helemaal niet meer wilde zien. Hij had goede gesprekken met zijn vrouw gehad en wilde het toch nog een keer proberen. Ook voor hun kinderen. Ik snap er helemaal niets van. Hoe kan hij van doodongelukkig met haar en dolblij met mij terug naar haar willen? ’Ik kies voor jou’ heeft hij gezegd. Hij had nog nooit zoveel gevoeld als voor mij en de seks was ’spectaculair’. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik wil hem terug!

Sabine: „Het is eigenlijk nooit een goed idee om het aan te leggen met een gebonden man. Niet alleen is het een rotstreek naar de bedrogen partij (al is dat nog niet eens jouw probleem), het is helaas ook maar al te vaak zo dat je de man uiteindelijk verliest zoals je hem hebt ’gewonnen’. Mannen die een verhouding beginnen, zullen dat makkerlijker vaker doen. En uit je verhaal begrijp ik dat hij iedere keer wel weer een argument paraat had om zijn gezin niet te verlaten. En zo kon hij jou mooi aan het lijntje houden!”

„Wat vertelt jou dat hij dat later dan ook niet bij jou gaat doen? Dus je kunt maar beter accepteren dat hij voor zijn vrouw gekozen heeft en verder gaan met je leven. Stel dat je nu op hem gaat zitten wachten, dan gooi je zo’n mooi gedeelte van je leven weg! Ik denk echt dat je je veel beter op je eigen leven kan richten en ’gewoon’ iemand anders moet gaan ontmoeten. Daar word je echt veel gelukkiger van. Succes!”

