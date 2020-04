’Schooldeuren weer open? Ik breng mijn kind meteen!’

door Hester Zitvast

Cijferdoolhof

Eerlijk? Ik kan niet wachten tot de deuren van de scholen weer opengaan! Ik geniet van de qualitytime met mijn kinderen thuis (https://www.telegraaf.nl/vrouw/2145448147/in-quarantaine-met-pubers-help-mijn-dochter-wil-een-kameleon), maar ik zie ook veel haken en ogen. Ik ben geen juf, bijvoorbeeld. Terwijl ik dit schrijf, maakt mijn vriend met onze kleuter achter mij een cijferdoolhof, in dezelfde ruimte dus. Vermoeiend dekt de lading niet en ik prijs zijn geduld. Bij mij had dat hele doolhof al drie keer door de kamer gevlogen.

Zweden

Ze mist haar klasgenootjes. En niet een klein beetje, maar heel erg. Ze mist haar twee juffen. Ze mist het leren. Wij doen – tussen het werken door – echt wel ons best hoor, daar ligt het niet aan. Maar haar op deze leeftijd, waarin ze kennis opzuigt als een spons, maandenlang schoolloos te laten ronddobberen, voelt verre van oké. Dat in Zweden de schooldeuren nog wagenwijd openstaan, maakt dat gevoel er niet minder om. Kon dat hier ook maar.

Mak schaap

Ik ben geen deskundige en ik pretendeer dat ook geenszins te zijn. Dus ik volg – je zou het als een ’mak schaap’ kunnen bestempelen – de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dat de scholen nu dicht zijn, is het verstandigst. En als ze weer opengaan, is dat niet zomaar. Dan is daar over nagedacht, mag ik aannemen. Dan is dat veilig of veilig met een ingecalculeerd minimaal risico.

No way

’Breng jij je kind straks weer met een gerust hart naar school?’ vroeg VROUW de lezer gisteren. Ik scrolde wat door de reacties op Facebook. Ja toch? Als er groen licht wordt gegeven, vullen we toch allemaal direct de broodtrommels weer? Maar nee. Heel wat ouders houden hun kinderen dan thuis, zo schrijven ze stellig. ’No way. In september zien we wel verder.’ Ik snap dat niet.

Achterstand

Je kind van maart tot september, bijna een half jaar, zonder gedegen onderwijs laten, heeft grote gevolgen. En niet zozeer voor het kind dat lekker op schema ligt en goed kan leren, maar voor het kind dat het moeilijk vindt. Dat niet zo makkelijk meekomt en thuis niet wordt opgevangen door zo’n geduldige man als mijn vriend. Die kinderen gaan het volgend jaar met een grote achterstand heel lastig krijgen. Om nog maar niet te spreken van de docenten die dit allemaal moeten rechttrekken.

Vertrouwen

Het is behoorlijk ingewikkeld deze tijd, dat is een feit. Maar het wordt er niet makkelijker op als we ook nog eens allemaal ons eigen plan trekken. Als de overheid de schooldeuren weer opengooit, kun je je kind niet wat extra maanden thuishouden, alleen maar omdat jij bang bent. We hebben hier leerplicht. En er zullen echt wel goed uitgerolde plannen komen. Volg die op en heb vertrouwen.

Geen optie

Er wordt door de onderwijsraad gesproken over een kortere zomervakantie. Over langere schooldagen. En zoals het ons Nederlanders dan betaamt, gillen we meteen om het hardst dat dit allemaal geen optie is. Mensen, het is crisis. Dat ondernemers hun tenten massaal hebben moeten sluiten en het EK voetbal en het Songfestival inmiddels zijn afgelast, was ook geen optie, toch? En kijk nu.

Ophitsen

We zullen allemaal moeten inleveren en aanpassen en daarbij denk ik dat het verstandig is dat we elkaar niet gaan ophitsen en gewoon luisteren naar wat deskundigen zeggen. Dus als die schooldeuren weer opengaan, ’omdat het kan’, breng je kind dan. Volg die nieuwe maatregelen op en verzin niet voortdurend je eigen verhaal, gebaseerd op angst of onwetendheid, want daar schiet niemand iets mee op – en vooral je kind niet.