Vind jij het kunnen om je kind ziek te melden om zwarte zaterdag te vermijden?

Mede door de problemen op de vliegvelden en het schrappen van vluchten, gaan meer mensen met de auto op vakantie. Dat leidt in juli en augustus tot lange files op de Europese snelwegen. En dan met name op de zwarte zaterdagen. Voor veel mensen een reden om een dag eerder van huis te vertrekken.

Ziekmelden

Sommige ouders willen de zwarte zaterdag zo graag vermijden dat ze hun kind of kinderen op de laatste schooldag ziekmelden. Vaak is de laatste schooldag een leuke afsluitende dag, maar missen de kinderen geen leerstof als ze er niet zijn. Op die manier kunnen ze eerder in hun auto stappen, vermijden ze forse files en kunnen ze voor de zwarte zaterdag al op hun bestemming zijn.

Liegen

Aan de andere kant wordt er door de ouders een verkeerd voorbeeld gegeven en wordt er van het kind of de kinderen gevraagd om te liegen over de reden van de absentie. Daarnaast ontneem je je kind of kinderen een leuke laatste dag, terwijl ouders ook op vrijdagmiddag, na school, weg kunnen rijden.

Reactie

Bram snapt niets van het feit dat zijn dochter pas over 2,5 week vakantie heeft, maar nu al niets meer hoeft te doen.

En Fleur baalt ervan dat ze haar vertrek op de ergste zwarte zaterdag uit de geschiedenis heeft gepland.

Praat mee

