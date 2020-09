’Mijn zoon werd boven alle verwachtingen chocolademaker’

Cindy Wiersema vertelt over de passie van haar autistische zoon Ⓒ Eigen foto

Vandaag heb je echt geen smoesje nodig om toch een extra stuk chocola te nemen. Het mag gewoon, want het is de Internationale Dag van de Chocolade. Daarom dit bijzondere verhaal van Cindy Wiersema (46) die trots vertelt over haar zoon Rijk (21). Ondanks dat hij een vorm van autistisme heeft, is hij een succesvolle jonge chocolademaker geworden. Met een beetje geluk gaat hij zelfs een Chocolate Alliance Award winnen.