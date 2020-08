Moeten vakantiegangers verplicht in quarantaine?

Thuisquarantaine is niet verplicht en er staan geen sancties op. Meerdere mensen gaven op Schiphol dan ook dinsdag in De Telegraaf aan geen gehoor te geven aan de oproep voorlopig thuis te blijven. „We hebben een eigen zaak en moeten gewoon open” of „Ik heb in Spanje een eigen huis en kom nauwelijks met iemand in aanraking.”

Verplichting

Viroloog Marc van Ranst zegt vandaag in De Telegraaf dat zo’n advies niet voor niets wordt gegeven. „De tweede golf is al in aantocht. Al die mensen die niet in quarantaine gaan, doen vooral het virus een groot plezier.” En hij is niet de enige. Uit onderzoek van Hart van Nederland onder ruim 3800 mensen blijkt dat driekwart van de Nederlanders vindt dat thuisquarantaine geen advies zou moeten zijn, maar een verplichting. En dat mensen zich er aan moeten houden, desnoods op straffe van een boete. In sommige andere landen is die verplichting er wel: zo moet een Australische vrouw zes maanden de cel in omdat ze zich niet hield aan de quarantaineregels meldt BBC News. Ze moest op eigen kosten 14 dagen in een hotel, maar verbleef in het geheim in het huis van haar partner waar ze werd gearresteerd.

Praat mee

Wat vind jij? Moeten mensen die uit een oranje of rood gekleurd vakantieland komen 10 dagen in quarantaine, ook al hebben ze naar eigen zeggen weinig risico gelopen en geen klachten? En moet het een verplichting worden, met een boete als je je er niet aan houdt? Of desnoods een gevangenisstraf? Praat met ons mee op VROUW-Facebook!