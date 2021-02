Moeten de leeuwen nog wel terugkeren naar Artis?

De directeur van Artis noemt de beslissing om drie leeuwen te verhuizen naar Frankrijk pijnlijk, meldt De Telegraaf. De knoop is doorgehakt met het oog op het dierenwelzijn: de dierentuin kan de leeuwen niet meer het verblijf bieden dat zij nodig hebben.

Dierenorganisaties

Dierenorganisties zien de verhuizing van de leeuwen als een kans om de discussie over het dierenwelzijn verder aan te wakkeren. Zij stellen dat de leeuwen niet meer terug moeten komen naar Artis.

Volgens het Parool noemen de dierenorganisaties het opsluiten van leeuwen ‘respectloos en niet meer van deze tijd’. De leeuwen zouden volgens hen thuishoren in Afrika en niet achter een slot in een drukke stad. Zij roepen de gemeente Amsterdam daarom op geen gemeenschapsgeld te gebruiken voor de aanschaf van nieuwe leeuwen.

Verlies

Voor de verzorgers van de leeuwen is het een pijnlijk verlies. Maar niet alleen voor hen, ook veel bezoekers van Artis vinden het ontzettend jammer de koningen van de jungle niet meer te kunnen bewonderen.

Volgens sommigen horen de leeuwen bij het collectief geheugen van Artis en voor een trouwe bezoeker zoals de twitteraar hieronder voelden ze zelfs als maatjes. De leeuwen zullen door deze mensen zeker gemist worden.

Praat mee

