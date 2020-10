’Er gebeurden écht bizarre dingen tijdens Jomanda’s sessies’

Als jonge verslaggever kreeg ik een verhaal voor de krant aangeboden: „Ik begeleid een vrouw die mensen spiritueel zegt te genezen. Ze laat zieken opstaan uit hun rolstoel en zo.” Ik kende Jacques als een nuchtere gast en vroeg me af welke pillen hij slikte. Toch dreef nieuwsgierigheid me naar een achterafzaaltje, waar ik die avond voor het eerst Jomanda zag optreden.

Rode sportauto

Ik schreef een lacherig stukje over de slimme circusact met toneelspelers die zich voordeden als zieken en na een aanraking als bij toverslag weer kerngezond waren. Dossier gesloten, zo dacht ik. Totdat de jeugdvriend belde die me die Jomanda-avond had vergezeld.

De dame in de blauwe jurk had hem publiekelijk beloofd dat hij binnenkort in een rode sportauto zou rijden. Wat had hij als arme student gelachen. Maar nu schreef een rijk vakantievriendinnetje uit Amerika hem dat ze voor zijn verjaardag een supersnelle bolide wilde verschepen naar Nederland.

Onverklaarbaar

Verbaasd ging ik Jomanda achtervolgen tijdens optredens in heel Nederland. Om ’t fabeltje door te prikken. Dat lukte niet, er waren te veel onverklaarbare dingen. Terug op de redactie werd ik voor gek versleten na mijn relaas dat er écht bizarre dingen gebeurden tijdens de sessies. En dat artsen versteld stonden van de progressie die patiënten maakten na een bezoekje aan Jomanda.

Kort daarna werd ze door tv-optredens bij Tineke een nationaal fenomeen met een eigen hal in Tiel. De NS had zelfs een Jomanda Express.

Kankerpatiënten

Op een dag belde Jacques weer, inmiddels als echtgenoot van Jomanda. Ze ging nu sessies doen voor kankerpatiënten. „Ze spugen hun tumoren uit”, zo vertelde hij. Ik reageerde bozig, wilde er niets van weten. Sylvia Millecam wel. Dat leidde volgens velen tot haar ondergang. En tot die van Jomanda, die een vereenzaamd bestaan leidt in Canada. Zonder Jacques, die ook al veel te jong overleed.

