Lydia is gescheiden: Ik heb 2 getrouwde minnaars

In onze populaire VROUW-rubriek Tussen de lakens vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Lydia (49). Ze is gescheiden, haar kinderen zijn het huis uit en ze leeft er sinds een paar jaar ’lekker op los’. „Ik heb twee minnaars, met wie ik geweldige tijden beleef. En nee, ze weten niet van elkaars bestaan!”