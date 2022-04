Nadat Victoria Koblenko op haar story deelde dat ze haar zoontje van 5 jaar geen paracetamol geeft explodeerde haar dm met reacties van moeders. Victoria deelde een screenshot van haar dm waar ze bij schrijft: „Nou nou nou, de moedermaffia is terug van weggeweest hoor. Een onschuldige story over dat Kiy koorts had en dat we liever geen paracetamol gebruiken liet de gemoederen in dm hoger dan de koorts oplopen.”

Aanhoudende koorts

Victoria is het duidelijk oneens met de ophef. Ze legt uit dat ze haar zoontje leert dat zijn lichaam sterk genoeg is om koorts zelf op te lossen. Mocht de pijn echt ondragelijk zijn krijgt haar zoon wel een paracetamol. „Begrijp met niet verkeerd, bij pijn of bij 40 graden aanhoudende koorts grijp ik er ook naar, maar tot die tijd begin ik met azijn, aardappelschijfjes of citroenen in de sokken.” Er zijn ook moeders die wel begripvol reageren op haar post en die hun kinderen ook geen paracetamol geven om dezelfde reden.

Bemoeien

Collega M. bekent dat haar oma zich ook eens bemoeide met de opvoeding van anderen. „We hoorden een mevrouw tegen haar kind zeggen: ’Als je zo doorgaat gooi ik je in de sloot!’ Waarop mijn oma zei: ’Mevrouw dat gaat u toch niet echt doen?’ De vrouw antwoordde: ’Nee, natuurlijk niet’. Mijn oma zei toen: ’Dan moet u dat ook niet zeggen, het is niet consequent.’ Ik schaamde me dood!”

Verantwoordelijkheid

Als je ziet dat een moeder haar kind niet fair behandelt kan je erop af stappen en wat van zeggen. Het kan ook zijn dat jij je liever niet ergens onnodig mee bemoeit. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om andere moeders te wijzen op hun opvoeding. Bovendien ken je niet het hele verhaal.

Reacties Twitter

Maaike vraagt zich af waar de moedermaffia de tijd vandaan haalt om te reageren op andere ouders.

Debbie ziet dat er verschillende soorten moedermaffia’s zijn.

Praat mee

Bemoei jij je weleens ongevraagd met de opvoeding van iemand anders? Of houd je jouw mening liever voor je? Praat mee via onze Facebookpagina!

En luister ook naar de VROUW-podcast ‘Zo Doet Zij Dat’ over opvoeden en de moedermaffia: