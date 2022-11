’Ik ben uitgegroeid tot een ware koopjeskoningin’

„Boodschappen bestellen als je op nog geen kilometer van de winkel woont? Wat een bullshit!” Grote kans dat die zin ooit over mijn lippen is gekomen. En als ik een mening heb gevormd, is het lastig om mij daar vanaf te krijgen. Een beetje koppig ben ik altijd al geweest. Extreem koppig zelfs, als je het aan mijn moeder zou vragen.

Hoe dan ook: zo ook wat betreft het bestellen van boodschappen. Ik vond het lui, slecht voor het milieu en vooral onnodig. Terwijl ik om mij heen steeds vaker mensen zag bestellen en zelf af en toe ook dacht dat het best handig zou zijn, bleef ik dus stug volhouden dat het onzin was. Bejaard, hoogzwanger of slecht ter been? Prima, dan snapte ik het volkomen. Maar anders… ronduit belachelijk.

Het afgelopen jaar heb ik me over mijn trots heen gezet en mijn mening bijgesteld. Sterker nog: ik ben 180 graden gedraaid. Eerst deed ik nog een beetje geheimzinnig over mijn nieuwe verslaving, vooral omdat ik niet wilde toegeven dat ik van mening was veranderd, maar tegenwoordig kan dat mij niets meer schelen en bestel ik alsof ik nog nooit iets anders heb gedaan.

Ongezond

Het begon toen ik mentaal niet helemaal lekker in mijn vel zat en ’gewoon’ full time werken en sporten genoeg was om aan het einde van de dag bekaf te zijn. In plaats van op de bank te storten en Netflix op te starten, racete ik iedere avond vlak voor sluitingstijd langs de dichtstbijzijnde supermarkt waar ik keer op keer ongezonde dingen kocht en vooral veel te veel uitgaf omdat ik te moe en te gehaast was om op de prijzen te letten.

En ja, ik had ook alle boodschappen voor een week in het weekend kunnen doen, maar negen van de tien keer ben ik in het weekend niet thuis en áls ik al een keer thuis ben, dan kan ik wel iets leukers bedenken dan met mijn karretje door een stervens drukke supermarkt slenteren en vervolgens met loodzware tassen naar huis strompelen.

Langzaam maar zeker begon bestellen steeds aantrekkelijker te klinken. Het leven is al hectisch genoeg. Als ik het mezelf makkelijker kan maken, waarom zou ik daar dan geen gebruik van maken? En inderdaad: vroeger had men deze luxe ook niet. Maar vroeger hadden we ook geen pinpassen, mobiele telefoons, geen bol.com en geen Thuisbezorgd.

Van bestelnewbie ben ik uitgegroeid tot een ware koopjeskoningin. Terwijl ik op mijn gemakje door mijn online bonusfolder blader, loop ik door m’n huis om te kijken of ik iets nodig heb of ergens een voorraadje van kan aanleggen. Wasmiddel bijvoorbeeld - dat gaat altijd op. Net als toiletpapier en van die lekker ruikende blokken die je op de rand van de wc klikt. Met een supersimpele klik op de knop gooi ik ze in mijn boodschappenmandje.

Hobby

Wat ik eet, bepaal ik nu aan de hand van de bonusaanbiedingen en zo ben ik aan het einde van een shopsessie veel gezonder én goedkoper uit. Ik bespaarde laatst nog 42 euro op een bestelling van net 80 euro. De vrouwen in Extreme Couponing op TLC doen het nog altijd beter, maar stiekem ben ik best trots op mijn nieuwe hobby. Dat was mij in de stenen supermarkt niet gelukt!

