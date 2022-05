’Mijn dochter (6) is alleen maar bezig met make-up en korte rokjes’

„Mijn dochter van 6 is enorm met haar uiterlijk bezig”, schrijft Saskia. „Ze wil make-up op, rokjes dragen en is continu aan het vragen om nieuwe kleding. Ook kijkt ze vaak in de spiegel, het werkt me op de zenuwen.”

„Ik vermoed dat dit komt doordat ze veel YouTube-video’s kijkt en op sociale media zit. Ik ben daardoor bang dat ze doorslaat, veel te veel om haar uiterlijk gaat geven en daardoor juist een verkeerd zelfbeeld krijgt. Aan de andere kant zie ik ook dat het haar zelfvertrouwen geeft. Als zij het zo belangrijk vindt om er goed uit te zien, wil ik haar ook niet alles weigeren. Hoe vind ik de middenweg?”

Stevigere positie

Kindercoach Marlies Ganzeboom waarschuwt: „Als ouder van een kind van deze leeftijd is het jouw taak om haar te leren wat wel en niet kan. Deze moeder mag best een wat stevigere positie innemen: zij bepaalt wat er in huis gebeurt, niet haar dochter. Anders kan een kind zelf ook wel gaan besluiten dat ze scooter wil rijden of met de auto naar school gebracht wil worden. Nee is nee en de aanschaf van nieuwe kleding is niet oneindig.”

Begrenzen

Ganzeboom legt uit dat de fascinatie voor het uiterlijk inderdaad vaak gevoed wordt door de buitenwereld en sociale media, maar juist daarom is het belangrijk om die te begrenzen. „Waar gaat het anders eindigen? Er is een tijd en een plaats voor alles, maar als je zes bent moeten er echt grenzen gesteld worden. Nu zijn het make-up en rokjes, straks is ze 13 en is ze ontevreden met haar wenkbrauwen, lippen of figuur. En waarom wil ze zo vaak nieuwe kleding? Als ze op deze leeftijd al leert dat ze alles krijgt zodra ze met haar vingers knipt, is dat niet goed voor haar ontwikkeling. Ze moet leren dat je ergens voor moet werken.”

Experimenteren mag

„Voer een goed gesprek met je kind en maak afspraken. Als ze nu een rokje wil, wat best kan, dan krijgt ze volgende maand niet nog een keer een nieuw kledingstuk. En als ze wil experimenteren met make-up: prima voor een keer, maar dan wel alleen thuis en in het weekend. Als je dat ook uitdraagt op school, creëer je ook een afstand tot de andere kinderen die nog lang geen make-up dragen. Dat kun je ook uitleggen.”

Aanmoediging van thuis

Bovendien is het niet goed als dit meisje haar zelfvertrouwen puur uit kleding en make-up haalt, vertelt Ganzeboom. „Wat als die kleding in de was zit, of jij kunt het niet meer betalen? Haar zelfvertrouwen moet niet afhankelijk zijn van dit soort factoren, sterker nog: als ze vindt dat ze alleen de straat op kan als ze er goed uitziet, is dat een valse vorm van zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen groeit door aanmoediging van thuis. Beloon haar als ze een mooi werkje heeft geknutseld, een goede prestatie heeft geleverd met gym of benoem dat je het zo fijn vindt als ze je ergens bij heeft geholpen. Dat is jouw verantwoordelijkheid.”