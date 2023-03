Ben ik op mijn 64e te oud voor een datingsite?

DE VRAAG

Lieve Miriam,

Ik ben een gescheiden vrouw van vierenzestig met twee volwassen zoons en drie kleinkinderen. Ik werk drie dagen in de week en de andere twee dagen pas ik op de kleinkinderen. Mijn zoons vragen steeds gekscherend of ik al verkering heb en zelfs de kleinkinderen vragen af en toe waarom ik geen opa heb. Natuurlijk lijkt het mij ontzettend leuk om iemand naast me te hebben maar hoe ontmoet ik iemand? Waar ontmoet ik iemand? Vrienden van mij hebben mij weleens proberen te koppelen maar dat werd geen succes.

Nu proberen mijn jongere collega’s mij zo gek te krijgen dat ik op een datingsite ga maar ik heb geen idee wat ik daar mee moet. Ik ken echt niemand van mijn leeftijd die op zulke apps zit. Al mijn vriendinnen zijn getrouwd of hebben een vriend(in) en zij kunnen mij ook niet adviseren. Het enige wat ik van mijn jongere collega’s hoor is dat er vooral veel afspraakjes worden gemaakt via Tinder. Ik hoor ook steeds verhalen over one night stands en rare mannen. Blijkbaar is het heel normaal om meteen met iemand het bed in te duiken maar ik ben vierenzestig! Daar heb ik helemaal geen zin in. Ergens voel ik mezelf te oud voor datingsites maar wellicht is dat ook onwetendheid van mijn kant.

Ken jij iemand van in de zestig die op van die datingsites zit? Of ben ik daar echt te oud voor? Hartelijke groeten.

HET ANTWOORD

Ik heb jouw mail voorgelezen aan mijn datingapp verslaafde vriendin van tweeënzestig. Op de vraag of jij te oud was voor datingsites riep ze keihard: NEE. Natuurlijk niet! Drie jaar geleden vond zij het ook eng om zich aan te melden op sites vertelde ze mij, maar ze had gewoon enorm veel behoefte aan iemand met wie ze gewoon leuke dingen kon ondernemen. En ze had stilletjes de hoop daar een grote liefde te vinden. Elke keer als ik haar spreek wil ik weten hoe het ervoor staat - want ik ben supernieuwsgierig naar haar verhalen. Elke keer hang ik aan haar lippen. Ik vroeg haar om tips en haar ervaringen.

Dus hierbij het advies van mijn ervaringsdeskundige vriendin: “Drie jaar geleden maakte ik een profiel aan dat achteraf best saai was. Heel standaard. Daardoor reageerden er ook hele saaie mannen. Dus maak gewoon een gezellig profiel aan en schakel daarbij hulp in van je vriendinnen of kinderen. Wat ik eerst deed was eindeloos berichten sturen, daarna gingen we WhatsAppen en vervolgens belde ik naar die heren in kwestie. Soms duurde het wel weken voor het tot een afspraakje kwam. Nu spreek ik eigenlijk heel snel af. Want soms had ik een heel leuk beeld bij zo’n man en dan zag ik hem in het echt en dan bleek het een soort grijze muis type boekhouder die nooit buiten kwam te zijn.

Waar ik afspreek? Altijd in een café of restaurant om samen koffie te gaan drinken. Dan weet je meteen of er een klik is. De reden waarom ik me inschreef op datingsites is dezelfde als die van de schrijfster. Ik had geen idee waar ik leuke mannen tegen het lijf moest lopen en ik wilde niet wachten tot ik door iemand gekoppeld werd.

Of ik weleens one night stands heb gehad? Nee joh. Dat doen die kinderen. Je hebt heus wel snel door bij iemand of het hem daar om te doen is hoor. Ik sta ingeschreven op verschillende datingsites, die voor hoogopgeleiden tot en met Tinder en echt, via Tinder heb ik de allerleukste mannen ontmoet. Helaas is het nooit gekomen tot een langdurige relatie, maar ik heb er wel leuke vrienden erbij gekregen. Vorig weekend ben ik nog met een man die ik via Tinder leerde kennen naar een jazzcafé geweest. Waarom het niets werd tussen ons? Oh dat was al vanaf het begin zo klaar als een klontje. Er was totaal geen aantrekkingskracht, maar we konden heel erg met elkaar lachen.

Echt rare dates heb ik niet gehad. Ik spreek nooit af in mijn woonplaats en als het niet meteen klikt reken ik de koffie af en ga ik weg. Het enige nadeel van online daten vind ik dat je soms best teleurgesteld kan zijn als iemand in het echt er heel anders uit ziet of zich heel anders gedraagt dan ik verwachtte.

Wat de brievenschrijfster ook zal ondervinden is dat mannen van onze leeftijd best conservatief zijn. Daar bedoel ik mee dat ze een zelfstandige vrouw die haar zaakjes goed voor elkaar heeft soms echt bedreigend vinden. Ik ben van nature vrij ondernemend en heb een druk sociaal leven. Als zo’n man met mij af wil spreken en ik kan niet, omdat ik al iets heb staan op mijn agenda? Veel mannen van zestig plus zijn het gewend dat de vrouwen op hen gaan zitten wachten of zo. Ik meldde me ooit aan op die sites om aan een leuke vent te komen, maar inmiddels weet ik dat de kans dat ik de liefde van mijn leven zal gaan vinden vrij klein is. Als je je vriendenkring uit wil breiden? Gewoon doen!”

Liefs, Miriam.

Meer VROUW

