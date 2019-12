Josje (55): Sinds de chemo’s heb ik mijn haar niet meer gekleurd

’Voel’ jij je leeftijd?

„Fysiek voel ik me soms mijn leeftijd. Dit heeft te maken met de zogenaamde ’late gevolgen van kanker’. Deze aanduiding vind ik niet helemaal de lading dekken, omdat het in veel gevallen niet ’de late gevolgen’ van kanker betreft, maar de behandelingen. Zo ook bij mij; door de operaties, chemo en bestralingen heb ik een aantal beperkingen die random optreden.”

„Mentaal voel ik me echter nagenoeg altijd YES! Dat bereik ik niet alleen met een positieve mindset - want die werkt maar kort - maar door de door mijzelf ontwikkelde methode waarmee je zelf de volledige regie in handen kunt krijgen over jouw denken, voelen en handelen. En vooral: over jouw resultaten. Het fijne is dat er een blijvende verbetering optreedt, waardoor ik altijd in balans, blij en vol zelfvertrouwen op mijn doelen afga.”

Heb jij beautygeheimen?

„Veel water drinken, dagelijks bewegen in de buitenlucht en krachttraining (Sergeant Shanahan; een strenge Canadese ex-commando en wat mij betreft de ’King of Kettlebells’), houden me fit, slank en sterk. De huid van mijn handen, gezicht en lichaam pappen en nathouden doe ik met producten die zo min mogelijk belastende stoffen bevatten. Dit zorgt voor het nodige onderhoud aan de buitenkant. Op dit moment gebruik ik graag de serums van The Ordinary. Belachelijk betaalbaar en doet ook nog wat het belooft.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Door deze vraag realiseer ik me dat dit misschien minder relevant is geworden ’op mijn leeftijd’ want ik krijg hier bijna geen vragen of opmerkingen over. De enkele keer dat het gesprek erover gaat, schatten mensen mij over het algemeen jonger. Ook van jonge mensen, wat ik een compliment vind. Ik denk dat het ook scheelt dat ik behoorlijk actief en open ben op social media, waardoor veel mensen mijn leeftijd gewoon weten. Wat ook helpt is dat ik regelmatig naar de schoonheidsspecialiste, kapper, pedicure en manicure ga.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn ogen en mijn lach en overall, maar dat is een wat lastiger te duiden begrip: mijn uitstraling. Ik vind dat je ziet dat er jaren en uitdagingen door mij heengegaan zijn maar dat ik, ondanks dat dit zichtbaar is, toch op de meeste foto’s mijn charme nog herken. Sterker nog: als ik heel goed kijk, zie ik nog steeds de Josje van een jaar of 18.

Waarmee ben je minder blij?

„Rimpels vind ik prachtig, verzakken vind ik minder. Ik sport en beweeg veel, let op mijn voeding en zorg goed voor mezelf. Dat na een bepaalde leeftijd de zwaartekracht een vijand wordt, valt desondanks niet te voorkomen. Het proces is hoogstens tijdelijk te remmen door cosmetisch ingrijpen. Zo heb ik mijn wallen laten weghalen, wat erg scheelt. Ik merk dat naarmate mijn leeftijd vordert, het ook harder achteruit holt. Ik accepteer dat in liefde en dankbaarheid, want het feit dát ik nog leef en ouder mag worden is zo’n cadeau. Ik ga sowieso voor de 110, met of zonder hangend vel.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn uitstraling en ook nog regelmatig met mijn uiterlijk. Ik krijg complimentjes van mannen en vrouwen. Misschien scheelt het dat ik anderen ook graag complimenteer; ik zie altijd het mooie in iemand. Ik hoor ook vaak: ‘Je wijsheid staat op je gezicht geschreven’. Ik beschouw dat als een compliment. Mijn ervaringen hebben me juist krachtiger en stabieler gemaakt en de sporen daarvan horen bij mij.”

„Verder valt vooral mijn grijze haar in de smaak. Het kwam na de chemo’s grijs terug en ik heb het nooit meer laten kleuren. Toen het korter was, zag je goed mijn natuurlijke slag. Nu ik het langer laat groeien, is het wat sluiker, wat ik goed bij mijn gezicht op deze leeftijd vind passen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Als jong meisje leek veel me leuk en alles mogelijk. Ik wilde een tijdje dierenarts worden of schoonheidsspecialiste. Met stip op 1 stond psychologe: ik wilde mensen helpen het meest prachtige leven voor zichzelf te creëren, ze helpen los te komen van de remmingen. Die ambitie, die missie, zat er al jong in. Mijn persoonlijke uitdagingen hebben eraan bijgedragen dat ik hier mijn werk van heb gemaakt.”

Wat houdt je jong?

„Mijn tomeloze nieuwsgierigheid en interesse in anderen. Ik leer iedere dag iets nieuws en doe minstens iedere week iets wat ik niet eerder heb gedaan. Ik verdiep me in mijn vakgebied, bezoek graag musea en tentoonstellingen, lees, volg webinars en geniet van het leven door iedere dag vers eten te bereiden en daarvan te genieten met een goed glas wijn.”

„Verder houden mijn klanten mij jong, omdat zij mij een intieme inkijk geven in hun leven, hun drijfveren en hun blokkades. Ik mag meedenken over oplossingen en dat ervaar ik als zingevend en verrijkend. En last but nog least houdt onze dochter (18) mij jong. Zij betrekt mij intensief in haar leven en dat is verfrissend. Zo blijf ik - zowel privé als professioneel - een breed spectrum houden. Tunnelvisie is namelijk killing; daarvan worden mensen zuur.”

„Waarin ik ook erg geloof is zoveel mogelijk plezier maken! Ik kan zo ontzettend de slappe lach hebben, dat mijn liefdes zonder te weten waarom worden aangestoken. En mooie gesprekken tijdens etentjes met vrienden en familie zorgen voor verdieping en verbinding.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Twee, als dat mag. Eén: transformatie is geen gebeurtenis in de toekomst. Transformatie is verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en gebeurt mits jij durft te kiezen. En twee: geluk begint bij actie. Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven. Maak het prachtig!”

