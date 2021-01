’Mijn zoon (17) gaat de deur uit voor de coronarellen’

„Ik wil gewoon niet dat mijn zoon zich inlaat met het volk dat zo schandalig loopt te rellen”, vertelt de lezeres. „Ook al vertrouw ik hem op zijn woord en geloof ik best dat hij er alleen heen is gegaan voor de sensatie, niet zozeer om zelf mee te doen: ik wil niet dat hij ertussen loopt! Bovendien overtreedt hij daarmee ook nog eens de coronaregels. Wat moet ik doen?”

Agressief gedrag

Marieke Ringrose is motivatiespecialist voor pubers en ouders. Het valt haar op dat in de media vaak gesproken wordt over de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen thuis te houden, maar ze weet dat dat in de praktijk best nog weleens lastig kan zijn – zeker als je puberzoon een paar koppen groter is dan jij en zich boos of zelfs agressief kan gedragen. „Een goede basis en heldere communicatie is daarom heel belangrijk.”

Verbieden werkt niet

„Je zoon de weg versperren of hem verbieden naar buiten te gaan? Helaas, zo simpel werkt het niet. Het is logisch om als ouder geneigd te zijn te oordelen over het relgedrag van je puber, maar het helpt niet. Het is beter je kind mee te helpen vooruit te denken. Het pleziercentrum van tieners is overactief en het controlecentrum daarentegen nog onderontwikkeld. Langetermijngevolgen van het gedrag staan totaal niet op het vizier. Ga daarom als ouder in gesprek. ’Hoe zie je zo’n relavond voor je?’ ’Wat als je ineens middenin een gevecht belandt?’ ’Wat als je op omstanderbeelden verschijnt en met je gezicht op social media terechtkomt?’.”

Sensatie

„Bedenk je maar zo: je kind is waarschijnlijk alleen op sensatie uit; misschien wil hij coole filmpjes maken of wil hij erbij horen door met zijn vrienden mee te gaan. Vooruitdenken is het dan niet bij, tieners leven in het hier en nu. In plaats van te oordelen, kun je je kind best een handje helpen bij dat vooruitdenken. Is hij zich er bijvoorbeeld van bewust dat hij een strafblad krijgt als hij ergens voor wordt aangehouden? Weet hij wat voor gevolgen zoiets heeft voor eventuele stages en baankansen later, buitenlandreizen en het afsluiten van een verzekering voor bijvoorbeeld zijn eerste auto? Wij zien de gevaren, zij zien de kick.”

Extern verstand

„En ja, je tiener maakt toch wel zijn eigen keuze, of jij dat nou leuk vindt of niet. Als hij bij zijn vrienden zit en vanuit daar alsnog besluit naar de rellen te gaan, heb je daar ook geen controle over. Daarom is het het allerbelangrijkste om op z’n minst in contact te blijven. Wees als het ware het ’externe verstand’ van je kind, dat is het minste wat je kunt doen.”