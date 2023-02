Daghoroscoop 10 februari - Sterrenbeeld Vissen: Doe een stapje terug!

VANDAAG JARIG

Je kunt verliefd worden op iemand die je in de familiekring ontmoet, maar of dat tot een huwelijk leidt? Het blijft voorlopig een vraagteken, omdat de relatie gecompliceerd zal zijn, met twijfels en besluiteloosheid. Vanaf 5 mei dit jaar kan jouw carrière een ingrijpende verandering ondergaan.

STERRENBEELD RAM

Er kunnen vandaag problemen, obstakels of financiële zorgen optreden. Als je in staat bent rustig te blijven en afstand te nemen, zal het oplossen ervan geen moeite kosten. Geef geen geld uit met het doel met anderen in de pas te blijven.

STERRENBEELD STIER

Maak het jezelf niet te moeilijk. Je bevindt je in een periode van ingrijpende veranderingen en je moet misschien een beetje bijkomen. Als je het evenwicht kunt vinden tussen hoofd en hart zul je meer van het leven genieten.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Je loopt het risico op een misverstand. Wees dus duidelijk omtrent hetgeen je wenst. Het kost mensen van jouw teken weinig moeite om zich onmisbaar te maken en dat zal anderen opvallen. Concentreer je en geef logische antwoorden.

STERRENBEELD KREEFT

Datgene wat je als alledaags beoordeelde kan heel wat plezieriger en interessanter worden. Door zaken in een nieuw daglicht te zetten, zul je frisse ideeën krijgen. De kans bestaat dat een vriend(in) een collega van je wordt.

STERRENBEELD LEEUW

Op liefdesgebied zul je op jouw hoede moeten zijn en discreet. Het zal vandaag moeite kosten om obstakels het hoofd te bieden en misschien moet je een paar stappen achterwaarts doen in plaats van vooruit. Vermijd pijnlijke onderwerpen.

STERRENBEELD MAAGD

Een goed moment om jouw financiën te regelen of een zakelijk plan op te stellen. Wijs een wild zakelijk voorstel niet te snel af; het zou winstgevend kunnen zijn. Als je niet uit bent op persoonlijke zekerheid kun je op steun rekenen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Ruzies en verhitte discussies liggen voor de hand. Je zult geduld en tolerantie aan de dag moeten leggen. Dupeer er anderen niet mee als je een slechte dag hebt en zie ervan af iemand te zeggen wat je van hem/haar denkt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Neem niet de zorgen van de hele wereld op jouw schouders en raak evenmin betrokken bij de problemen van anderen, vooral niet op het werk. Doe een stapje terug als je met rust gelaten wil worden om jouw werk te kunnen doen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Doe de taken die om jouw onverdeelde aandacht vragen. Gun jouw lichaam enige rust en laat anderen voor de verandering eens de kar trekken. Verricht liever zelf onderzoek dan af te gaan op informatie van vreemden.

STERRENBEELD STEENBOK

Er zit spanning in de lucht en dat kan de gebruikelijke gang van zaken verstoren. Als je ontspant kun je een voorsprong op de concurrentie nemen en de dag succesvol afsluiten. Niet alles is zoals het lijkt; handel dus niet impulsief.

STERRENBEELD WATERMAN

Hoewel je in een hartelijke en sociale stemming kunt zijn, kun je je niet helemaal lekker in je vel voelen. Iets in de atmosfeer maakt je onrustig, met frustratie tot gevolg. Houd jezelf in de hand en blaas geen stoom af tegen collega’s.

STERRENBEELD VISSEN

Een verlangen naar meer vrijheid kan irritatie oproepen. En teveel verantwoordelijkheden kunnen je tot overreactie verleiden. Doe een stapje terug; je hoeft het niet iedereen naar de zin te maken. Zeg niets waarvan je spijt zult krijgen.

