Verslaving tijdens lockdown: De flessen wijn waren niet aan te slepen

Volgens het Trimbos-instituut is het grootste deel van de Nederlanders in coronatijd niet meer en niet minder gaan drinken. Slechts een kleine groep, volgens de laatste cijfers tussen de 5% en 13%, is meer gaan drinken. Eerder vertelde Esterelle van Zanten al aan VROUW-collega Sabine hoe ’makkelijk’ het kan zijn om (weer) in een verslaving terecht te komen, zeker in deze tijd. VROUW-lezeres Monica vertelt juist met trots hoe ze haar verslaving de baas is geworden in coronatijd. Met veel tegenslagen, maar zonder terugval.

„Ik was net in september gestopt met drinken na een jarenlange hardnekkige alcoholverslaving. Ik ging krachttraining doen bij de sportschool als extra stok achter de deur, want ik weet nog van vroeger: als je een avondje gaat drinken dan train je de rest van de week voor niets.

Het is superslecht voor je spieren die bende en ik wilde juist groeien (qua spierkracht)! En toen... kwam er weer een lockdown. Ik heb het volgehouden. Al was het heel moeilijk, want ook de sportschool ging dicht. Ik ben buiten blijven lopen, al heb ik er een hekel aan. Ik heb volgehouden. Ben evengoed nog een kilo afgevallen sinds december, 17 in totaal.

Trots

En nu mogen we godzijdank weer buiten trainen met vier man tegelijk, in een grote tent. Het is gruwelijk koud en de wind die waait als een malle door de tent, maar ik kan me tenminste weer uitleven met bankdrukken en gewichten. Nu is het stoppen met drinken weer iets makkelijker, nu ik mijn lichaam weer voel. Ik ben niet één keer teruggevallen, ben nu een half jaar clean.

Ik ben zo trots op mezelf, ik had het nooit verwacht en zeker vroeger was de lockdown een reden geweest om me weer vol te laten lopen als een gek. Dat was bij de eerste lockdown tenminste wél het geval, de flessen wijn waren niet aan te slepen. Maar nu goddank is dat klaar. Nee, bij mij is het niet het geval dat er coronakilo’s bij zijn gekomen en dat er meer gedronken wordt. Hemelzijdank.”