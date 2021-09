Geen 1,5 meter afstand meer: ben je blij of huiverig?

In maart 2020 maakte de overheid de eerste maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus bekend. Er werd onder andere aan alle inwoners van Nederland gevraagd om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De maatregel werd op 15 maart 2020 ingevoerd en op 25 september 2021 is het advies losgelaten.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de maatregel effectief is tegen de verspreiding van het coronavirus. De studie toont aan dat mensen die wél afstand houden, minder antistoffen tegen het virus hebben dan mensen die geen afstand houden. Door het houden van afstand krijgen virusdeeltjes minder kans om naar een ander ’over te springen’ en raken deze mensen minder snel besmet.

Maatregel

Gevolgen van de maatregel waren dat feestjes niet meer mochten plaatsvinden, omdat het daar onmogelijk is om voldoende afstand te houden. Schoollokalen werden opnieuw ingericht zodat leerlingen op 1,5 meter van elkaar zaten en bij een ontmoeting schudden we niet langer elkaars hand. Dit werd gemeld tijdens de persconferentie op 15 maart.

Nu een groot deel van de Nederlandse bevolking volledig is gevaccineerd, verspreidt het virus zich ook minder hard, zo laat de Rijksoverheid weten. Daarom is de keuze gemaakt om de maatregel los te laten. Ook bijbehorende regels zijn daarmee versoepeld. Feestjes zijn weer toegestaan tot 00.00, scholen mogen weer volledig open en op kantoor werken wordt steeds makkelijker.

Toch hebben we nog niet alle maatregelen los kunnen laten. Zo geldt de mondkapjesplicht, die vanaf 1 juni 2020 in het openbaar vervoer en vanaf 1 december 2020 tot 26 juni 2021 in publieke binnenruimtes gold, nu nog steeds in het openbaar vervoer.

Afstand houden

En deze Twitteraars brengen een ander punt aan het licht. Door het houden van afstand werden veel plekken voor hen een stuk toegankelijker als rolstoelgebruikers. Daarom vonden zij de 1,5 meter afstand juist prettig.

