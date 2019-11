Ella (84) tinderde erop los en is nu verloofd!

„Er is zoveel eenzaamheid onder ouderen”, begint de jeugdig ogende Ella. „Veel ouderen zijn bang voor datingsites als E-matching of voor Tinder. Ze vragen: ’Hoe durfde je dat?’. Ik wil daarin een voorbeeld zijn. Je hoeft niet alleen en ongelukkig thuis te zitten als je - zelfs op hoge leeftijd - nog heel goed iemand kunt ontmoeten! Verliefd worden op mijn 80ste voelt hetzelfde als op mijn 18de. We zijn zo ontzettend blij met elkaar. Als we langs elkaar lopen, moeten we elkaar gewoon even aanraken of een kus geven.”

Geraniums

„Zeven jaar geleden overleed mijn tweede echtgenoot, na een huwelijk van dertig jaar. Ongeveer drie jaar geleden maakte ik een account aan op Tinder. Het is niet zo dat ik treurig achter de geraniums zat en ik was evenmin echt op zoek, maar ik zou het wel leuk vinden om iemand te ontmoeten. Ik heb daaraan wel een paar leuke relaties overgehouden, maar de ware zat er niet tussen.”

„Twee jaar geleden zette mijn kleindochter (22) mij er weer op onder een andere leeftijd, omdat ik een beetje sceptisch was. Ik was immers al 83! Ze heeft me toen 73 ’gemaakt’, omdat ze vond dat ik nog prima kon doorgaan voor iemand van die leeftijd.”

Verdriet door scheiding

„Op een gegeven moment kreeg ik een reactie van mijn huidige verloofde. Hij had veel verdriet van zijn scheiding en ook hij was door zijn kleindochter op Tinder gezet. Ik was één van de eersten met wie hij een match had. Hij riep direct: ’Dat is ze’ toen hij mijn foto’s zag. Hij hoefde de rest van de matches al niet meer te zien. Het was gelijk goed.”

Minnaar

„We spraken af bij de piano op Amsterdam CS. Ik herkende hem direct en riep zijn naam. Hij was zo’n leuke verschijning! Ik was niet meteen verliefd, maar hield wel gelijk van hem. Het was meteen goed. Zo’n fijne man is het, met zo’n leuke kop. Langzaam werden we zeer verliefd en dat zijn we nog steeds.”

„Hij is lief, heeft humor, ziet er goed uit en is een goede minnaar. We hebben veel interesses gemeen, bijvoorbeeld onze liefde voor muziek. Laatst zijn we samen naar het Concertgebouw geweest en dan vind ik het heerlijk om hem zo te zien genieten. Hij is echt een boeiende man. Ik vind het een groot cadeau dat ik hem heb mogen ontmoeten en dat mijn kleindochter mij op Tinder heeft gezet.”

Verloofd

Het was nog wel ’een dingetje’ dat ze aan haar huidige verloofde - die zes jaar jonger is - haar echte leeftijd moest verklappen. „Ik zei: ’Er wordt nergens zo veel gelogen als op Tinder, en ook ik moet iets opbiechten’. Maar hij maakte er een grapje over: ’Ik dacht dat je ging zeggen dat je niet 73 maar 63 was!’.”

„We hebben ons afgelopen april in Parijs verloofd op de Pont Neuf bij de Notre-Dame. Compleet met ringen. Dat was zeer romantisch, ook al brandde de kerk vijf dagen later, op 15 april, af. Alleen... we hoeven niet te trouwen; we zijn ’engaged not to be married’. We vinden het gewoon fijn om ons op die manier met elkaar verbonden te voelen. Ook onze kinderen en kleinkinderen zijn heel blij voor ons.”

Kus

Ella en haar verloofde wonen (nog) niet samen, maar tijdens ons gesprek is haar geliefde wel bij haar. Hij drentelt wat door het huis, drukt een kus op haar hoofd voor hij boodschappen gaat doen... „Hij woont in een andere stad. Ik heb hier mijn huis. Het is goed zo. We zien elkaar ongeveer de helft van de week en genieten dan ontzettend van elkaar.”

„Mijn belangrijkste boodschap is voor andere ouderen. Ik ben het levende bewijs dat online daten goed kan gaan. Je hoeft niet bang te zijn dat iemand er met je bankgegevens of informatie vandoorgaat. Als iemand met enge verhalen komt, kun je die persoon gelijk blokkeren. Geen probleem. Je hebt het helemaal zelf in de hand.”

100

„Het enge moet eraf. Want: het is niet eng! Je blijft anoniem als je dat wil. Tenzij je een afspraak maakt. Ik hoop dat er nog eens een aparte Tinder of datingsite komt voor 70-plussers. Dat zou wat meer vertrouwen wekken voor mensen. En geloof me, je telefoon wordt er een stuk spannender van met Tinder erop. Dan heb je weer een match: ting-ting’.”

Ella hoopt nog lang te mogen genieten van haar verloofde: „Mijn moeder is 100 geworden en ze zag er nog prachtig uit op die leeftijd. Maar ik ben niet bezig met de dag van morgen. Ik leef in het nu, geniet van vandaag. Ik ben een blij en vrolijk mens en zal nooit zeuren. Ik heb veel interesses en ben nog volop actief. Zo fijn dat ik dit alles nu kan delen met mijn heerlijke geliefde!”

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.